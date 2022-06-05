Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
23 минуты назад

Безруков признался, что был бы рад поработать с женщинами-режиссерами

Газета.Ruиещё 1

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале признался, что хотел бы сняться в фильме женщины-режиссера. Он подчеркнул, что еще в СССР многие талантливые картины были сняты именно женщинами, поэтому сегодняшние заявления о победе феминизма считает «слишком громкими».

Безруков заявил о желании поработать с женщинами-режиссерами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Достаточно вспомнить Татьяну Лиознову, Аллу Сурикову, Киру Муратову, Ларису Шепитько, Надежду Кошеверову. Абсолютно согласен с тем, что женский взгляд может привнести в киноленту совершенно особую интонацию, и сам всегда рад работать с женщинами-режиссерами. И, честно говоря, не вижу в этом никакого тренда. «Семнадцать мгновений весны», «Короткие встречи», «Ищите женщину», «Восхождение», «Человек с бульвара Капуцинов» смотрели миллионы и смотрели не потому, что это сняли женщины, а потому что это просто очень талантливое кино»,

— пояснил актер.

Также он прокомментировал ожидания от будущего фестиваля «Женщины снимают: СССР — страна победившего феминизма». Он похвалил инициативу и добавил, что русские женщины-режиссеры действительно сняли множество интересных фильмов.

Актеры,Семнадцать мгновений весны,Лариса Шепитько,Надежда Кошеверова,Кира Муратова,Татьяна Лиознова,Алла Сурикова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители