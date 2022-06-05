Безруков заявил о желании поработать с женщинами-режиссерами

«Достаточно вспомнить Татьяну Лиознову, Аллу Сурикову, Киру Муратову, Ларису Шепитько, Надежду Кошеверову. Абсолютно согласен с тем, что женский взгляд может привнести в киноленту совершенно особую интонацию, и сам всегда рад работать с женщинами-режиссерами. И, честно говоря, не вижу в этом никакого тренда. «Семнадцать мгновений весны», «Короткие встречи», «Ищите женщину», «Восхождение», «Человек с бульвара Капуцинов» смотрели миллионы и смотрели не потому, что это сняли женщины, а потому что это просто очень талантливое кино»,