Безруков заявил о желании поработать с женщинами-режиссерами

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале признался, что хотел бы сняться в фильме женщины-режиссера. Он подчеркнул, что еще в СССР многие талантливые картины были сняты именно женщинами, поэтому сегодняшние заявления о победе феминизма считает «слишком громкими».
«Достаточно вспомнить Татьяну Лиознову, Аллу Сурикову, Киру Муратову, Ларису Шепитько, Надежду Кошеверову. Абсолютно согласен с тем, что женский взгляд может привнести в киноленту совершенно особую интонацию, и сам всегда рад работать с женщинами-режиссерами. И, честно говоря, не вижу в этом никакого тренда. «Семнадцать мгновений весны», «Короткие встречи», «Ищите женщину», «Восхождение», «Человек с бульвара Капуцинов» смотрели миллионы и смотрели не потому, что это сняли женщины, а потому что это просто очень талантливое кино»,
— пояснил актер.
Также он прокомментировал ожидания от будущего фестиваля «Женщины снимают: СССР — страна победившего феминизма». Он похвалил инициативу и добавил, что русские женщины-режиссеры действительно сняли множество интересных фильмов.