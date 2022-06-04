Джаред Лето высмеял самый популярный мем о «Морбиусе»

Фильм «Морбиус» от Sony Pictures получился откровенно плохим. Несмотря на это, пользователи очень любят мемы с этой картиной. В сети есть множество мемов, пародий и забавных роликов про ленту.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Особенно популярным стал мем с фразой «морбить». Она быстро разлетелась в социальных сетях, её можно увидеть практически везде. В стороне не остался и исполнитель главной роли Джаред Лето — он тоже поддержал шутки вокруг «Морбиуса».

Актёр в своих социальных сетях опубликовал короткое видео, в котором он читает сценарий продолжения «Морбиуса». Фильм получил название «Морбиус 2: Время морбить».

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