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1 час назад

Джаред Лето высмеял самый популярный мем о «Морбиусе»

Чемпионат.com

Фильм «Морбиус» от Sony Pictures получился откровенно плохим. Несмотря на это, пользователи очень любят мемы с этой картиной. В сети есть множество мемов, пародий и забавных роликов про ленту.

Джаред Лето высмеял самый популярный мем о «Морбиусе»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Особенно популярным стал мем с фразой «морбить». Она быстро разлетелась в социальных сетях, её можно увидеть практически везде. В стороне не остался и исполнитель главной роли Джаред Лето — он тоже поддержал шутки вокруг «Морбиуса».

Актёр в своих социальных сетях опубликовал короткое видео, в котором он читает сценарий продолжения «Морбиуса». Фильм получил название «Морбиус 2: Время морбить».

Соцсети

Кстати, в России «Морбиус» так и не вышел из-за санкций, однако лента уже доступна на различных цифровых площадках. Несмотря на это, фильм всё равно вернётся в кинотеатры благодаря мемам.

Актеры,Джаред Лето,
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