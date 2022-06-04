Проклова объяснила, как ее травматический опыт совместился с бурными романам

Заслуженная артистка и телеведущая Елена Проклова дала новый комментарий по поводу своей личной жизни. Казалось бы, очередная порция скандальных откровений прозвучала полтора года назад, но интерес публики к этому вопросу еще не сошел на нет, да и к самой актрисе осталось еще много вопросов.

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Несколько лет назад исполнительница роли Герды потрясла публику заявлением о романах со знаменитыми коллегами, которые на момент описываемых событий были женаты, а ко времени рассказа Прокловой – покойны. Казалось бы, на этом артистка могла остановиться, но в прошлом году Елена Игоревна представила рассказ о травматическом опыте, пережитом в детстве и ранней юности. Актриса заявила, что в детстве к ней приставал второй режиссер, а с 15 до 18 лет развращал некий именитый артист. Некоторые комментаторы попытались связать эти два рассказа и выдвинули предположение о том, что история выглядит так, будто знаменитые коллеги якобы развращали Проклову.

Елена Игоревн отметила, что была незамужней женщиной почти двадцать лет. И, будучи свободной от семейно жизни дамой, могла себе позволить крутить романы с «лучшими мужчинами» своего времени. При этом она отвергла домыслы о противоправных действиях со стороны любовников.

«Да неправда это!» - сказала она в интервью для документального фильма «Марк Рудинштейн. Король компромата» на ЦТВ.