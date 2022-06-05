Уолберг сыграл пьяницу, ставшего священником. Почему это одна из его лучших ролей?

В сети вышел «Отец Стю» — основанная на реальных событиях история духовного преображения забулдыги и неудачника, над которой исполнивший главную роль Марк Уолберг работал шесть лет в качестве продюсера. «Лента.ру» рассказывает, почему в этот внешне неказистый фильм сложно не влюбиться.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стюарт Лонг (Марк Уолберг) в раннем детстве потерял брата и отца (Мел Гибсон), ушедшего из семьи спиваться, перебиваясь черной работой. Юноша вырос с матерью (Джеки Уивер) — целеустремленным, но предсказуемо бестолковым. Сперва он пытался стать боксером, но талантов хватило только на то, чтобы ловить лицом удары и заработать десяток травм. Когда продолжение спортивной карьеры стало невозможным, Лонг отправился искать славы в Голливуд, но вынужденно остановился на работе в мясной лавке. Здесь он познакомился с Кармен (Тереза Руис), которая неожиданно дала рубахе-парню от ворот поворот, поскольку была истовой католичкой. В этой точке жизнь Стюарта, словно помимо его воли, начала обретать смысл. Он принял крещение, а после того, как почти мистическим образом выжил, угодив в аварию на мотоцикле, решил стать священником. В эту затею не верил никто, однако посыпавшиеся на голову Лонга испытания не только не сломили его, но и позволили осуществить то, что он счел своим предназначением.

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Марк Уолберг клянется, что впервые услышал об отце Стюарте Лонге от пары католических послушников шесть лет назад — и моментально загорелся идеей сделать про него фильм. Поверить в эту историю проще простого: всякой идеей, которой Уолберг по-настоящему увлекается, он загорается совершенно искренне и на пределе возможностей. В девяностых таким увлечением был хип-хоп, потом кинематограф, сейчас Марк — истовый католик, так что нет ничего удивительного в том, что он решил сделать фильм про раскаявшегося грешника, обернувшегося почти что современным святым. Таким же образом был устроен камбэк самого, пожалуй, известного голливудского католика Мела Гибсона «По соображениям совести». В этой великолепной военной картине так же сошлись приверженность вере, потрясающий сюжет (о герое битв на Окинаве, не сделавшем ни одного выстрела) и природный вкус к военной брутальности (Гибсон хвастался, что каскадеров поджигали по-настоящему, без компьютерной графики).

Логично, что взявшись за байопик Лонга, Уолберг заручился поддержкой именно Гибсона. Они и правда во многом похожи на отца и сына — извилистыми биографиями по крайней мере. А еще пятидесятилетний Уолберг выглядит на 35, а Гибсон в свои 66 приобрел особый шарм, позволяющий отныне играть исключительно выразительных алкашей (прошлый, напомним, был совсем недавно исполнен в картине «Вальдо»). В общем, это союз если и не заключенный на небесах, то уж точно одобренный католической церковью, а главное — уже сам по себе представляющий зрительский интерес.

С этой целью он обратился за помощью к Дэвиду О. Расселу, с которым уже работал на «Бойце». Рассел даже начал писать сценарий, но тут возникли некие разногласия (вроде бы с графиком), и проект перекочевал в руки нынешней жены Гибсона Розалинд Росс. В итоге для нее «Отец Стю» стал не только самым большим проектом в сценарной карьере, но и дебютом в режиссуре.

Все эти вводные, будем откровенны, обещают мало хорошего — если вы, конечно, не поклонник душеспасительного религиозного кино. Как-то сразу ожидаешь карикатурной мерзости героя в его греховный период и ослепительного просветления в момент обретения Господа. На практике все, к счастью, совсем не так. Коллектив авторов сумел разглядеть в истории Лонга не только духоподъемность, но и жанровый микс, позволяющий зрителю ни разу не заскучать на протяжении двух часов. Первый час фильма — это вообще почти пародийный парафраз «Ночей в стиле буги», принесшего Уолбергу первый большой успех. Есть даже шутка про съемки в порно, поскольку Стюарт проявляет завидное упорство в абсолютно бесплодных попытках пробиться в Голливуде. В целом эта часть смотрится как чистая комедия, которая во втором акте становится все более драматичной, не теряя при этом бесшабашности.

Финальный акт судьбы Лонга описан в «Википедии», но если все же обойтись без прямых спойлеров, то к концу фильма Уолберг меняется почти до полной неузнаваемости. Актерский подвиг (будто вдохновленный партнером по тому же «Бойцу» Кристианом Бейлом) стал одним из элементов продвижения «Отца Стю», так что тут никакого секрета нет: Марк поправился на несколько десятков килограммов. Смотреть на это, как на любую настоящую вещь в игровом кино, довольно увлекательно, но сама по себе эта победа над телом особой художественной ценности, конечно, не представляет.

Зато ее представляет изящество, с которым фильм меняет эмоциональные регистры, сохраняя цельность. В комедийной части нет ни одного перебора, зато есть сцена, в которой Гибсон просыпается среди бутылок с потухшей сигаретой в зубах. В драматической части, напротив, тоже много не то чтобы юмора, а какого-то общечеловеческого добродушия. Да, можно пофантазировать, что с этим сюжетом сделал бы, допустим, Мартин Скорсезе или Даррен Аронофски (здесь вообще много общего с его «Рестлером»). Да, «Отца Стю» легко не глядя обвинить в спекуляциях и буквализме. Однако странным образом этот фильм, просто шагая след в след за своим героем, как-то почти незаметно добивается поразительной, по-настоящему щемящей достоверности. Особенно, конечно, в том, что касается дуэта Гибсона и Уолберга — не удивимся, если последний еще будет (причем абсолютно заслуженно) допущен к оскаровской гонке.