Умер режиссер Темур Чхеидзе

"Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков",

Темур Чхеидзе закончил Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставелли и по окончании вуза поработал в Драматическом театре (город Зугдиди), Тбилисском театре юного зрителя и Театре имени Шота Руставели. В 1981 году он стал Народным артистом Грузинской ССР, а в 1994-м — Народным артистом РФ. С 1991-го до 2013 года он сотрудничал с БДТ имени Товстоногова.