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1 час назад

Скончался грузинский и российский театральный режиссер Темур Чхеидзе

Газета.Ruиещё 9

В возрасте 78 лет скончался грузинский и российский театральный и оперный режиссер Темур Чхеидзе, передает телекомпания "Рустави 2".

Умер режиссер Темур Чхеидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков",

— рассказал телеканал. Причина смерти режиссера не уточняется.

Темур Чхеидзе закончил Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставелли и по окончании вуза поработал в Драматическом театре (город Зугдиди), Тбилисском театре юного зрителя и Театре имени Шота Руставели. В 1981 году он стал Народным артистом Грузинской ССР, а в 1994-м — Народным артистом РФ. С 1991-го до 2013 года он сотрудничал с БДТ имени Товстоногова.

Чхеидзе побывал на постах режиссера-постановщика, главного режиссера, художественного руководителя и директора театра. Также он ставил произведения на некоторых мировых площадках, таких как "Ла Скалла" и "Метрополитен-опера". Ранее в возрасте 62 лет скончался музыкант Келли Джо Фелпс.

Актеры,Темур Чхеидзе,
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