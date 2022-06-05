Умер режиссер Темур Чхеидзе

В возрасте 78 лет скончался грузинский и российский театральный и оперный режиссер Темур Чхеидзе, передает телекомпания "Рустави 2".
"Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков",
— рассказал телеканал. Причина смерти режиссера не уточняется.
Темур Чхеидзе закончил Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставелли и по окончании вуза поработал в Драматическом театре (город Зугдиди), Тбилисском театре юного зрителя и Театре имени Шота Руставели. В 1981 году он стал Народным артистом Грузинской ССР, а в 1994-м — Народным артистом РФ. С 1991-го до 2013 года он сотрудничал с БДТ имени Товстоногова.
Чхеидзе побывал на постах режиссера-постановщика, главного режиссера, художественного руководителя и директора театра. Также он ставил произведения на некоторых мировых площадках, таких как "Ла Скалла" и "Метрополитен-опера". Ранее в возрасте 62 лет скончался музыкант Келли Джо Фелпс.