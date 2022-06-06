Как сложилась судьба Татьяны Ташковой

Будущая звезда родилась в 1956 году в главном городе на Волге — Сталинграде, в самой обыкновенной семье. Ее папа трудился заводским мастером, а мама была продавщицей в текстильном магазине. Татьяна росла очень любознательным и всесторонне развивающимся ребенком: посещала секции и кружки, в том числе — драматический школьный.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Когда встал вопрос о том, куда поступать после школы, юная девушка выбрала легендарное училище имени Щукина, которое и окончила в 1977 году. Первые роли будущая кинодива сыграла уже на начальных курсах. Поклонники не раз сходились во мнении, что талант у Татьяны исключительно сложный, обучение лишь огранило то, что было заложено изначально, подобно тому, как ювелир превращает алмаз в бриллиант.

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К самым значимым картинам в карьеры Ташковой можно отнести «Освобождение Праги», «Только вдвоем» и «Уроки Французского».

Но не все так же гладко, как в кинокарьере, складывалось в личной жизни актрисы. Ее первые серьезные отношения, приведшие к бракосочетанию, продлились недолго и бурно окончились разводом — супруг Алексей Шуршиков должен был отправиться в качестве дипломата в США, и Татьяне предлагалось отказаться от своего пути артистки. Но она предпочла дело своей жизни.

Вторым мужем стал режиссер Евгений Ташков, который по совместительству руководил и съемками картины «Уроки французского». Этот брак многих удивил — между супругами была разница в возрасте в 30 лет. В этом союзе родилось двое детей, но к несчастью, первенец, любимая дочка, скончалась в роддоме. Сына пара назвала Алексеем.

В середине 80-х в жизни актрисы наступил переломный период. Многие связывают это с тем, что в принципе менялась эпоха, а также с тем, что просто так причудливо и неблагоприятно сложилась череда обстоятельств.

Все началось с увольнения мужа, которое Евгений пережил тяжело, даже впал в депрессию. Это стало большим испытанием для Татьяны — теперь она должна была заботиться о своей маленькой семье самостоятельно.

Талантливая актриса решилась сменить профессиональную деятельность, ведь перемены обрушивались, как снежный ком — ролей ей предлагали все меньше и меньше. Так она переквалифицировалась в повара — обеспечивая обедами одну коммерческую фирму.

Несколько позже Ташкова попробовала свои силы в том, что сегодня называют хендмейдом. Татьяна взялась мастерить изделия из натуральной кожи — кошельки, сумочки, а также украшения и картины. Впрочем, художественный труд давался талантливой даме легко, она быстро собрала вокруг своего творчества восторженных и готовых хорошо платить за него поклонников-клиентов.

Но Татьяна не собиралась останавливаться на достигнутом. Скопив некоторую сумму, она прошла обучение в банковской школе, став специалистом по работе с ценными бумагами. Новое дело, конечно, не отличалось ничем творческим и креативным, но зато позволяло существенно поднять уровень жизни.

Все изменилось, когда Ташковой предложили сыграть одну небольшую роль в рекламе стирального порошка. Никто не ожидал, что ее героиня тётя Ася обретет такую широкую, просто всенародную известность. Примечательно, что сама актриса осталась не в восторге от этого проекта.