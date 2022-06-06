Как звезда «Молодежки» борется с опасной болезнью

Владимир Стержаков сегодня невероятно много работает. Только в 2021-м вышло целых десять фильмов с его участием. Актера прославили роли в «Молодежке», «Доярке из Хацапетовки» и других сериалах. Владимир Александрович мало похож на человека, который борется со смертельно опасным заболеванием. А он ведь просто сказал сам себе: «Движение — это жизнь». 6 июня Стержакову исполняется 63 года.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Многих моих тогдашних приятелей уже нет в живых»

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Родился Владимир в Таллине и рос преимущественно во дворе. Родителям приходилось много работать. Учился Стержаков плохо, выходила единственная четверка — по труду. На улице ждали драки и всевозможные дворовые проделки. «Многих моих тогдашних приятелей уже нет в живых, кто-то за колючей проволокой», — рассказывает сегодня артист.

Его спасло увлечение самодеятельностью. «Ничего не умею делать: ни гвозди вбивать, ни стиральную машинку включить, ни телевизор настроить — только лицедействовать», — признается актер.

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Он набрался знаний и опыта в училище при Русском драматическом театре. С первого раза был принят в Школу-студию МХАТ, а потом и непосредственно в труппу театра.

После раскола во МХАТе вслед за Олегом Ефремовым перешел в МХТ им. Чехова и отдал ему более десяти лет. Играл в «Горе от ума», «Тартюфе», «Утиной охоте» и других известных спектаклях.

Такое кино

В кинематографе Владимир Стержаков дебютировал в середине 1980-х — сыграл небольшую роль в нашумевшей драме «Плюмбум, или опасная игра». Тем не менее, актера заметили, режиссеры стали звать его в свои фильмы. Владимир отметился уже более чем в 200 кинолентах.

Популярности Стержакову добавили съемки в телевизионной рекламе. По словам Владимира, эффект был ошеломляющий, не говоря уж о материальной стороне. И все же с рекламой пришлось завязать. Такое решение Владимир Александрович объясняет:

«У медали есть и обратная сторона — продюсерское суждение. В нашей стране ведь мало настоящих талантливых людей этой профессии. Большинство — все-таки самовлюбленные, довольно ограниченные люди, которые видят тебя по телевизору в рекламном блоке — и уже в своем фильме они тебя видеть почему-то не хотят».

«Не буду беспомощной обузой»

Стержаков очень долго оставался убежденным холостяком. Лишь в 35 он наконец-то женился на своей избраннице Алле. Они познакомились прозаично — в магазине. Решение создать семью Владимир принял после того, как сильно заболел, а Алла очень трогательно за ним ухаживала.

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Супруги отчаянно пытались стать родителями. Увы, первого долгожданного ребенка они потеряли еще не родившимся. А ведь уже называли его по имени. «Женечку, это была девочка. Это мое любимое женское имя. Вот тогда было самое страшное время», — поделился Владимир в программе «Судьба человека».

Об этом опыте он и Алла помнят до сих пор, хотя боль утраты успела притупиться. Супруги воспитали двух сыновей — Дениса и Алексея. Старший поступил на продюсерский факультет Школы-студии МХАТ.

С 2018 года Владимир Александрович борется с онкологическим заболеванием. Коварную опухоль обнаружили в брюшной полости. На сегодняшний день удалось достичь ремиссии, но ситуацию приходится постоянно держать под контролем.