Добронравов заявил об избалованности москвичей

Об избалованности москвичей высказался актер Виктор Добронравов, известный по ролям в фильмах «Чемпион мира» и «Стрельцов», а также в сериале «Не родись красивой». Его процитировал «Москвич Mag».

Фото: Мослента Мослента

«Если говорить коротко, они более избалованные, нежели жители других городов. Москва дает очень много возможностей. Так уж заведено, что это центр всего в нашей стране»,

— сказал Добронравов.

Актер выразил благодарность своим родителям, которые в начале 1990-х приняли решение о переезде из глубинки в столицу. «Если ты подвижный человек, то найдешь здесь занятие на любой вкус», — подчеркнул он.

«В Москве около 200 театров, в любом другом городе — два-три. Для москвичей поход в театр — это что-то будничное, а когда приезжаешь в регионы — там все в вечерних платьях и костюмах, для них театр — это праздник»,

— продолжил Добронравов. Он подчеркнул, что культурная жизнь, к которой он наиболее привязан, в столице бурлит, как и любая другая.