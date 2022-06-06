Известный актер рассказал об избалованности москвичей

Актер Виктор Добронравов рассказал об избалованности москвичей. Его слова передает «Москвич Mag».
«Если говорить коротко, они более избалованные, нежели жители других городов. Москва дает очень много возможностей. Так уж заведено, что это центр всего в нашей стране», — сказал Добронравов.
Актер выразил благодарность своим родителям, которые в начале 1990-х приняли решение о переезде из глубинки в столицу.
«Если ты подвижный человек, то найдешь здесь занятие на любой вкус», — подчеркнул он.
«В Москве около 200 театров, в любом другом городе — два-три. Для москвичей поход в театр — это что-то будничное, а когда приезжаешь в регионы — там все в вечерних платьях и костюмах, для них театр — это праздник», — продолжил Добронравов.
Он отметил, что культурная жизнь, к которой он привязан, в столице бурлит, как и любая другая.
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