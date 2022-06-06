История грешной любви Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси

Об их романе знал весь Голливуд, однако прямой демонстрации чувств не допускал ни он, ни она, ведь их любовь считалась грешной. Речь, конечно, о Кэтрин Хепберн и Спенсере Трейси, который был жанат на другой женщине. Но что мы в сущности знаем об этой истории, державшейся в тайне почти 40 лет?

О ней

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Она была не похожа на других актрис Золотого века Голливуда. Ее не прельщали меха, светские рауты и внимание поклонников. Мир гламура утомлял, не вызывая никакого удовольствия. За десятки лет успешной карьеры она появилась на премии «Оскар» лишь однажды, и то ради того, чтобы вручить почетную награду Ирвинга Тальберга кинопродюсеру Metro-Goldwyn-Maye Лоуренсу Вайнгартену. А между тем, на ее счету было немало номинаций на «Оскар» и целых четыре статуэтки. Это все о ней, о Кэтрин Хепберн. Вместо эффектных образов и женственных нарядов актриса предпочитала стиль кэжуал, любила брюки и открыто заявляла, что не хочет иметь детей. Для 30-х годов прошлого столетия такое поведение было не просто редкостью, а настоящим вызовом всему обществу. Но своевольную и чертовски талантливую знаменитость это ничуть не волновало. У нее были романы с влиятельными и обеспеченными мужчинами, Кэтрин звал замуж известный миллиардер Говард Хьюз. Звезда Голливуда так и не поддалась на его уговоры, не желая терять свободу. Впрочем, один брак у Хепберн все же был.

Его звали Ладлоу Огден Смит. Он был бизнесменом из Филадельфии, с которым она познакомилась еще во время учебы в колледже Брин-Мар. Пара поженилась в начале декабря 1928 года, когда ей был 21 год, а ему — 29. Брать фамилию мужа Кэтрин не пожелала, ведь великая актриса не могла быть просто миссис Смит. А Кэтрин ничуть не сомневалась — она будет очень популярна. Через шесть лет Хепберн отправится в Мексику, за быстрым разводом. Каким-то чудом актрисе удалось сохранить с бывшим мужем теплые отношения и они не теряли дружеских связей до самой кончины Смита. Хепберн ценила финансовую поддержку, которую оказывал ей Ладлоу в начале ее карьеры и в автобиографии назвала себя «полной свиньей», растоптавшей чувства Смита. Однако полюбить по-настоящему Кэтрин его так и не смогла. Ее главной страстью в жизни станет женатый коллега Спенсер Трейси, роман с которым продлится более четверти века.

О нем

Спенсер Трейси был знаменитым повессой, крутившим романы с коллегами по съемочным площадкам ничуть не смущаясь мнения масс. На счету Трейси девять номинаций на «Оскар» и две статуэтки. К слову, награды за главную мужскую роль он получал два года подряд. Первая была за «Отважных капитанов» в 1937 году, вторая — «Город мальчиков» в 1938 году. Подобный успех смог повторить лишь Том Хэнкс, лауреат «Оскара» 1993 и 1994 годов. Помимо страсти к красивым женщинам у Трейси была еще одна страсть, к спиртным напиткам. При этом актер был крайне набожным католиком, не желавшим разводиться с супругой. Говорят, что отдаляться от семьи Спенсер стал после рождения сына, имевшего проблемы со слухом. Так или иначе, но с 30-х годов артист жил отдельно от законной жены и детей.

О них

Судьбоносная встреча состоялась в 1942 году на съемках фильма «Женщина года». Кэтрин было 34 года, Спенсеру — 41. Он ей понравился сразу же, а вот Трейси был озадачен. Актер впервые встретил столь прямолинейную женщину, которая не боялась произвести плохое впечатление, носила брюки и в лоб ему заявила, что он не вышел ростом, чтобы стать ее партнером. Мальчишеское поведение, грязь под ногтями и полное равнодушие к своей внешности показались Спенсеру очень странными и он решил, что Хепберн… лесбиянка. Но, начав проводить с ней больше времени, актер понемногу влюблялся и уже зависел от Кэтрин, от ее мнения и влияния. Об их романе знал весь Голливуд, но сами актеры о нем предпочитали попросту молчать. Спенсер все еще был женат и все еще не умел хранил верность. Полюбив Кэтрин, актер не отказался от мимолетных романов на стороне, что, впрочем, не смущало ни Хепберн, ни его законную жену Луизу Трэйси.

Всех все устраивало. А когда самочувствие не самого крепкого из мужчин мистера Трейси стало заметно ухудшаться, Кэтрин переехала к нему. Они тогда снимались в девятом общем фильме «Угадай, кто придет к обеду?». Спустя две с половиной недели по окончанию съемок Спенсер умер. Хепберн была рядом. Ночью он встал выпить воды, Кэтрин автоматически поднялась следом. Еще не успев дойти до кухни актриса услышала звон разбившейся чашки и следом грохот от падения своего фактического мужа. Позвонив в скорую, Хепберн набрала еще один номер. Номер Луизы. Официальное сообщение о смерти Трейси гласило — у актера случился сердечный приступ, на полу его нашла домработница. Ни единого слова о присутствии Кэтрин в доме не было.

На похороны Спенсера актриса не пошла из уважения к его жене и детям. По этой же причине до самой смерти Луизы Хепберн ни разу не заговорила о главной любви в своей жизни. Впервые признание актрисы прозвучало в 1983 году. Тайну своей любви Кэтрин хранила более 40 лет. Сегодня об этой паре говорят, как об одной из легендарных пар Голливуда. В своей автобиографии Хепберн рассказала всю правду сама. Актриса призналась, что между ней атеисткой и набожным католиком Спенсером была огромная пропасть, однако каким-то образом они все-таки полюбили друг друга и пронесли эти чувства через целую жизнь.