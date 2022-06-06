Брутян рассказала правду о романе и браке с Прилучным

Поклонников расстроила информация о том, что пара на самом деле не вместе. Некоторые всерьез обиделись на актеров, что те так цинично обманули фолловеров. Но нашлись и те, кто с самого начала были уверены, что Прилучный и Брутян лишь изображали влюбленную пару.