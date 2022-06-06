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16 минут назад

Брутян рассказала правду о романе и браке с Прилучным

Даша Краснова

Актриса Зепюр Брутян, которую журналисты назначили новой женой Павла Прилучного, рассказала, что их поездка на Маврикий была лишь рабочей командировкой.

Брутян рассказала правду о романе и браке с Прилучным
Фото: социальные сетисоциальные сети

Выяснилось, что на острове актеры принимали участие в съемках нового фильма. Ее слова передает "Вечерняя Москва".

"Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков", — написала Зепюр в соцсетях.

Поклонников расстроила информация о том, что пара на самом деле не вместе. Некоторые всерьез обиделись на актеров, что те так цинично обманули фолловеров. Но нашлись и те, кто с самого начала были уверены, что Прилучный и Брутян лишь изображали влюбленную пару.

До этого мы рассказывали, как Муцениеце резко высказалась о воссоединении с Прилучным.

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