Кончаловский рассказал, почему не женился на Толкалиной

За 20 лет совместной жизни Егор Кончаловский так и не решился жениться на Любови Толкалиной.
Судя по всему, актер понимал, что они не сходятся характерами с возлюбленной. Толкалина не хотела жить по-своему, а режиссер требовал от нее стабильности и спокойствия.
Актриса не стала потакать прихотям гражданского мужа. Дочь Мария, родившаяся у пары, сохранить брак не помогла.
В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» Кончаловский не стал скрывать, что именно не устраивало его в отношениях.
«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело».
До этого мы рассказывали, что Кончаловский тайно женился.