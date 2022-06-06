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48 минут назад

Кончаловский рассказал, почему не женился на Толкалиной

Даша Краснова

За 20 лет совместной жизни Егор Кончаловский так и не решился жениться на Любови Толкалиной.

Кончаловский рассказал, почему не женился на Толкалиной
Фото: социальные сетисоциальные сети

Судя по всему, актер понимал, что они не сходятся характерами с возлюбленной. Толкалина не хотела жить по-своему, а режиссер требовал от нее стабильности и спокойствия.

Актриса не стала потакать прихотям гражданского мужа. Дочь Мария, родившаяся у пары, сохранить брак не помогла.

В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» Кончаловский не стал скрывать, что именно не устраивало его в отношениях.

«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело».

До этого мы рассказывали, что Кончаловский тайно женился.

Актеры,Егор Кончаловский,
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