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1 час назад

Крис Рок проигнорировал призыв жены Уилла Смита о примирении

Мира Маркина

Шоумен Крис Рок никак не отреагировал на призыв актрисы Джады Пинкетт-Смит примириться с ее мужем, сообщает ET Online.

Крис Рок проигнорировал призыв жены Уилла Смита о примирении
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Инсайдер сообщил, что отсутствие реакции продиктовано занятостью шоумена.

«Ему нет дела до Смитов сейчас. У него гастроли, он готовится к съемкам комедийного спецвыпуска», — рассказал осведомленный источник.

Напомним, Джада Пинкетт-Смит затронула тему конфликта ее супруга Уилла Смита и Криса Рока в недавнем выпуске своей программы Red Table Talk.

«Что касается того «Оскара», я очень надеюсь, что эти два умных, здоровых мужчины смогут восстановиться, обсудить произошедшее, помириться. В сегодняшнем мире нам нужны оба. Мы все нужны друг другу больше, чем когда-либо», — подчеркнула она.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как комик Крис Рок впервые прокомментировал конфликт на церемонии вручения.

Актеры,Оскар,Крис Рок,Уилл Смит,
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