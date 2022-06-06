Крис Рок проигнорировал призыв жены Уилла Смита о примирении

Шоумен Крис Рок никак не отреагировал на призыв актрисы Джады Пинкетт-Смит примириться с ее мужем, сообщает ET Online.
Инсайдер сообщил, что отсутствие реакции продиктовано занятостью шоумена.
«Ему нет дела до Смитов сейчас. У него гастроли, он готовится к съемкам комедийного спецвыпуска», — рассказал осведомленный источник.
Напомним, Джада Пинкетт-Смит затронула тему конфликта ее супруга Уилла Смита и Криса Рока в недавнем выпуске своей программы Red Table Talk.
«Что касается того «Оскара», я очень надеюсь, что эти два умных, здоровых мужчины смогут восстановиться, обсудить произошедшее, помириться. В сегодняшнем мире нам нужны оба. Мы все нужны друг другу больше, чем когда-либо», — подчеркнула она.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как комик Крис Рок впервые прокомментировал конфликт на церемонии вручения.