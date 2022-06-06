Крис Рок проигнорировал призыв жены Уилла Смита о примирении

«Что касается того «Оскара», я очень надеюсь, что эти два умных, здоровых мужчины смогут восстановиться, обсудить произошедшее, помириться. В сегодняшнем мире нам нужны оба. Мы все нужны друг другу больше, чем когда-либо», — подчеркнула она.