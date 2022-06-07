Кейт Уинслет пристроила дочь в сериал

В школе будущую звезду «Титаника» и «Вечного сияния чистого разума» обзывали пузырем и бочонком.
46-летнюю актрису нельзя назвать худышкой и сегодня, но ее формы многие находят весьма соблазнительными. Даже избалованный женским вниманием Руфус Сьюэлл не устоял после совместной съемки постельной сцены в «Гамлете».
Против обнаженки Кейт не возражала не только в классической пьесе Шекспира, но и в скандальной драме «Чтец». Ее личный фотоальбом тоже полон пикантными снимками. Уинслет не смущает отсутствие макияжа и растрепанные волосы.
- Лучший макияж - это улыбка, - считает она.
Вот в недавнем детективном сериале «Мейр из Исттауна» героиня актрисы - женщина, плюнувшая на свою внешность. За такую самоотверженность на работе Кейт получала за каждую из 10 серий $625 тыс.
Две недели назад Уинслет закончила сниматься в другом сериале - «Я существую» (эпизод «Я - Рут»). Ее партнершей во второй раз выступила 22-летняя дочь Миа (от режиссера Джима Триплтона). Впервые они сыграли вместе в 2014-м в «Маленьком хаосе». Остается пристроить в большое кино 18-летнего сына Джо (от режиссера Сэма Мендеса) и 8-летнего Беара от нынешнего, третьего мужа - миллиардера Неда Рокнролла.