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5 минут назад

Кейт Уинслет пристроила дочь в сериал

Экспресс газета

В школе будущую звезду «Титаника» и «Вечного сияния чистого разума» обзывали пузырем и бочонком.

Кейт Уинслет пристроила дочь в сериал
Фото:  Legion-Media Legion-Media

46-летнюю актрису нельзя назвать худышкой и сегодня, но ее формы многие находят весьма соблазнительными. Даже избалованный женским вниманием Руфус Сьюэлл не устоял после совместной съемки постельной сцены в «Гамлете».

Против обнаженки Кейт не возражала не только в классической пьесе Шекспира, но и в скандальной драме «Чтец». Ее личный фотоальбом тоже полон пикантными снимками. Уинслет не смущает отсутствие макияжа и растрепанные волосы.

- Лучший макияж - это улыбка, - считает она.

Вот в недавнем детективном сериале «Мейр из Исттауна» героиня актрисы - женщина, плюнувшая на свою внешность. За такую самоотверженность на работе Кейт получала за каждую из 10 серий $625 тыс.

Две недели назад Уинслет закончила сниматься в другом сериале - «Я существую» (эпизод «Я - Рут»). Ее партнершей во второй раз выступила 22-летняя дочь Миа (от режиссера Джима Триплтона). Впервые они сыграли вместе в 2014-м в «Маленьком хаосе». Остается пристроить в большое кино 18-летнего сына Джо (от режиссера Сэма Мендеса) и 8-летнего Беара от нынешнего, третьего мужа - миллиардера Неда Рокнролла.

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