Кейт Уинслет пристроила дочь в сериал

В школе будущую звезду «Титаника» и «Вечного сияния чистого разума» обзывали пузырем и бочонком.

Фото: Legion-Media Legion-Media

46-летнюю актрису нельзя назвать худышкой и сегодня, но ее формы многие находят весьма соблазнительными. Даже избалованный женским вниманием Руфус Сьюэлл не устоял после совместной съемки постельной сцены в «Гамлете».

Против обнаженки Кейт не возражала не только в классической пьесе Шекспира, но и в скандальной драме «Чтец». Ее личный фотоальбом тоже полон пикантными снимками. Уинслет не смущает отсутствие макияжа и растрепанные волосы.

- Лучший макияж - это улыбка, - считает она.

Вот в недавнем детективном сериале «Мейр из Исттауна» героиня актрисы - женщина, плюнувшая на свою внешность. За такую самоотверженность на работе Кейт получала за каждую из 10 серий $625 тыс.