Пенелопе Крус присудили испанскую национальную премию

В Испании национальную премию в области кинематографии за 2022 год выиграла знаменитая голливудская актриса Пенелопа Крус, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и спорта страны.

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Жюри единогласно присудило артистке награду. Крус отмечена «за успехи, достигнутые в 2021-м, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю карьеру». Актрису в социальных сетях поздравил глава испанского правительства Педро Санчес. По его словам, Пенелопа «благодаря огромному таланту на протяжении десятилетий ставит культуру Испании на первое место».

Национальная премия в области кинематографии присуждается каждый год за наиболее выдающийся вклад в киноиндустрию королевства.