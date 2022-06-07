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1 час назад

Пенелопе Крус присудили испанскую национальную премию в области кинематографии

Мир24

В Испании национальную премию в области кинематографии за 2022 год выиграла знаменитая голливудская актриса Пенелопа Крус, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и спорта страны.

Пенелопе Крус присудили испанскую национальную премию
Фото: Мир24Мир24

Жюри единогласно присудило артистке награду. Крус отмечена «за успехи, достигнутые в 2021-м, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю карьеру». Актрису в социальных сетях поздравил глава испанского правительства Педро Санчес. По его словам, Пенелопа «благодаря огромному таланту на протяжении десятилетий ставит культуру Испании на первое место».

Национальная премия в области кинематографии присуждается каждый год за наиболее выдающийся вклад в киноиндустрию королевства.

Крус стала первой испанской актрисой, которой удалось выиграть на Венецианском кинофестивале «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». Кроме того, она номинирована четвертый раз на премию «Оскар» – это делает ее самой номинируемой в истории испанской актрисой.

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