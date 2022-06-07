Крючкова: «Кононов - недооцененный человек-космос!»

Светлана Крючкова, сыгравшая в «Большой перемене» роль Нелли, влюбленной в Нестора Петровича, призналась, что ее дебют состоялся в первую очередь благодаря поддержке Кононова. Нежные чувства друг к другу они пронесли через десятилетия, оставаясь добрыми друзьями.

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» Кадр из фильма «Большая перемена»

- Миша Кононов был большим другом моего покойного мужа Юрия Векслера. Очень часто бывал в нашем доме и, приезжая в Ленинград, иногда у нас останавливался, - поделилась Крючкова. - А через Чернышев мостик от нашего дома, расположенного на Фонтанке, жил самый близкий друг Миши - начальник цеха подготовки съемок, автор песни «Постой, паровоз» Николай Николаевич Ивановский. Кстати, Николай Николаевич умер в один год с Кононовым - через несколько месяцев после него.

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- Какой характер был у Михаила Ивановича?

- Миша был очень добрым, дружелюбным, невероятно светлым человеком. Знаете, как он и Евгений Леонов мне помогали на съемках «Большой перемены»! Они не показывали своего превосходства, не умничали, а учили меня своим примером, оберегали. Не то что Наталия Богунова, которая постоянно гнобила.

- Общались с Кононовым в последние годы его жизни? Он же чуть ли не затворником стал.

- Общались, но гораздо меньше, чем раньше. Начались проклятые девяностые годы - никакие они не лихие, а проклятые, когда всплыло то, что всплывает в таких случаях, - воры, бессовестные люди, бандиты, хапуги. В это время артисты старшего поколения остались без работы, потому что снимали бесконечную помойку, а не фильмы. Кононов никогда не стал бы участвовать в помойке, в этих безумных сериалах. Миша от безысходности уехал жить в деревню. Хотел отдалиться. Он был трудяга, но трудяга интеллектуальный. А в деревне нужны труд и знания другого рода. Обработка земли, уход за животными, выращивание растений - все это требует и знаний, и навыков, которых у Кононова не было. Поэтому деревенская жизнь Миши окончилась крахом. Как, в общем-то, и творческая.

Артист Кононов очень недооцененный. До сих пор его талант воспринимают однобоко. Помнят по роли в фильме Виталия Мельникова «Начальник Чукотки», где его герой странноватый человек. Еще помнят Нестора Петровича в «Большой перемене»… А как точно, интересно, неожиданно он играет революционного диссидента в «Сибириаде» Андрея Кончаловского?! Миша мог быть очень разным в кино, а не только чудаком или комиком. Кононов - глубокий, серьезный, начитанный. Человек-космос.

Известно, что Бог одной рукой берет, а другой - отнимает. Всевышний одарил Мишу огромным талантом, прекрасной душой, но в счастье быть отцом ему отказал. У Миши не было детей, и он очень переживал по этому поводу.

- Но он же сам запретил жене рожать!