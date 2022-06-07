Подкаминская призналась, что любит работать без дублеров

"Мне нравится работать без дублера. В "Жене Олигарха", например, из люльки автовышки перебиралась на балкон третьего этажа. Но [во время съемок сериала "ИП Пирогова"] экспериментировать на самом краю крыши двадцатого этажа, где было достаточно снега и льда, я отказалась. Такой высоты я боюсь",