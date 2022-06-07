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40 минут назад

Подкаминская призналась, что любит работать без дублеров

Газета.Ru

Актриса Елена Подкаминская в беседе с Teleprogramma.pro поделилась некоторыми подробностями своей работы на съемочной площадке.

Подкаминская призналась, что любит работать без дублеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда "Кухни" рассказала, что она предпочитает выполнять сложные трюки для кино самостоятельно, но иногда все же обращается за помощью к дублерам.

"Мне нравится работать без дублера. В "Жене Олигарха", например, из люльки автовышки перебиралась на балкон третьего этажа. Но [во время съемок сериала "ИП Пирогова"] экспериментировать на самом краю крыши двадцатого этажа, где было достаточно снега и льда, я отказалась. Такой высоты я боюсь",

- призналась артистка.

Во время работы над "ИП Пироговой" Подкаминской помогала кондитер и дублерша Евгения Терентьева. Она корректировала движения главной героини во время приготовления блюд. В ходе производства сериала кондитер заготавливала сладости, которые эффектно смотрелись на экране.

Актеры,ИП Пирогова,Кухня,Елена Подкаминская,
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