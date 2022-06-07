Актрисы, которые стали заложницами одной роли

Когда выпавший шанс стал проклятием.

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Анастасия Заворотнюк

Роль няни Вики в серале “Моя прекрасная няня” сразу же сделала Анастасию Заворотнюк звездой. А прозвище “прекрасная няня” приклеилось к актрисе на всю оставшуюся жизнь. А ведь за плечами Заворотнюк немало ролей и прекрасных работ. Только вот они почему-то остались незамеченными.

Нелли Уварова

Если спросить рядового обывателя, кто такая Нелли Уварова, он, не задумываясь, ответит: «Так это же дурнушка Катя Пушкарева!». А ведь в копилке этой актрисы более 30 ролей, в том числе прекрасные театральные работы.

Барбара Брыльска

Роль Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова “Ирония судьбы или с легким паром”, который у нас на протяжении 44 лет показывают под Новый год, сделала актрису настоящей звездой. Но актриса польского происхождения навсегда врезалась в память советским зрителям как Надя. А ведь Барбара снималась у многих режиссеров: польских, французских, британских.

Мишель Мерсье

Прекрасная французская актриса. Снялась в 44 картинах. Но для зрителей запомнилась ролью Анжелики – возлюбленной графа Жоффрея де Пейрака.

Дарья Сагалова