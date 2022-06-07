Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
54 минуты назад

Актрисы, которые стали заложницами одной роли

New Magazine

Когда выпавший шанс стал проклятием.

Актрисы, которые стали заложницами одной роли
Фото: New MagazineNew Magazine

Анастасия Заворотнюк

Роль няни Вики в серале “Моя прекрасная няня” сразу же сделала Анастасию Заворотнюк звездой. А прозвище “прекрасная няня” приклеилось к актрисе на всю оставшуюся жизнь. А ведь за плечами Заворотнюк немало ролей и прекрасных работ. Только вот они почему-то остались незамеченными.

Нелли Уварова

Если спросить рядового обывателя, кто такая Нелли Уварова, он, не задумываясь, ответит: «Так это же дурнушка Катя Пушкарева!». А ведь в копилке этой актрисы более 30 ролей, в том числе прекрасные театральные работы.

Барбара Брыльска

Роль Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова “Ирония судьбы или с легким паром”, который у нас на протяжении 44 лет показывают под Новый год, сделала актрису настоящей звездой. Но актриса польского происхождения навсегда врезалась в память советским зрителям как Надя. А ведь Барбара снималась у многих режиссеров: польских, французских, британских.

Мишель Мерсье

Прекрасная французская актриса. Снялась в 44 картинах. Но для зрителей запомнилась ролью Анжелики – возлюбленной графа Жоффрея де Пейрака.

Дарья Сагалова

Дарья Сагалова очень удачно воплотила образ глупой блондинки Светы Букиной в сериале “Счастливы вместе”, который выходил с 2006 по 2013 год. Актриса находилась тогда на пике популярности. Казалось бы, впереди новые еще более интересные роли. Но нет. После роли Светы Букиной больше ярких проектов в ее жизни так и не появилось.

Актеры,Счастливы вместе,Барбара Брыльска,Дарья Сагалова,Нелли Уварова,Анастасия Заворотнюк,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители