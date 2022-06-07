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3 часа назад

Звезда "Крика" отказалась от съемок в шестой части фильма

Мария Иглина

Летом 2022 года должны были стартовать съемки шестой части фильма "Крик". Однако к своей роли Сидни Прескотт не вернется звезда кинофраншизы Нив Кэмпбелл. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что актриса приняла подобное решение из-за гонорара. По словам Кэмпбелл, предложенная ей сумма не соответствует тому вкладу, который она внесла в данную франшизу за четверть века работы над ней.

Многие уверены, что если киностудия Paramount не сможет договориться с актрисой о гонораре, это негативном образом скажется кассовых сборах шестой части фильма.

Ранее на Paramount подали в суд из-за нового фильма с Томом Крузом.

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