Звезда "Крика" отказалась от съемок в шестой части фильма

Летом 2022 года должны были стартовать съемки шестой части фильма "Крик". Однако к своей роли Сидни Прескотт не вернется звезда кинофраншизы Нив Кэмпбелл. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что актриса приняла подобное решение из-за гонорара. По словам Кэмпбелл, предложенная ей сумма не соответствует тому вкладу, который она внесла в данную франшизу за четверть века работы над ней.