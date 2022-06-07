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2 часа назад

Умерла звезда фильма "Отчим" актриса Ариель Бесс

Газета.Ruиещё 1

Французская актриса Ариель Бесс умерла в возрасте 56 лет, передает портал Allociné. Смерть наступила еще 29 мая, похороны Ариель Бесс прошли в коммуне Драгиньян в департаменте Вар.

Умерла звезда фильма "Отчим" актриса Ариель Бесс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 15 лет Ариель Бесс сыграла свою первую роль - в драматической комедии "Отчим" Бертрана Блие. Главную мужскую роль сыграл Патрик Девэр.

Выходу фильма сопутствовал скандал - была выпущена афиша с изображением Бесс, сидящей на коленях Девэра с обнаженной грудью.

Родители девочки судились с прокатчиками, но суд указал на то, что некоторые сцены фильма оказались еще откровеннее, чем афиша. Слова матери о том, что одно и то же изображение в фильме и на плакате может иметь разный контекст, не были приняты во внимание.

Деваэр покончил с собой через полгода после выхода фильма, Бесс завершила свою актерскую карьеру спустя несколько проектов.

Актеры,Отчим,Ариель Бесс,Патрик Девэр,Бертран Блие,
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