Умерла звезда фильма "Отчим" актриса Ариель Бесс

Французская актриса Ариель Бесс умерла в возрасте 56 лет, передает портал Allociné. Смерть наступила еще 29 мая, похороны Ариель Бесс прошли в коммуне Драгиньян в департаменте Вар.
В 15 лет Ариель Бесс сыграла свою первую роль - в драматической комедии "Отчим" Бертрана Блие. Главную мужскую роль сыграл Патрик Девэр.
Выходу фильма сопутствовал скандал - была выпущена афиша с изображением Бесс, сидящей на коленях Девэра с обнаженной грудью.
Родители девочки судились с прокатчиками, но суд указал на то, что некоторые сцены фильма оказались еще откровеннее, чем афиша. Слова матери о том, что одно и то же изображение в фильме и на плакате может иметь разный контекст, не были приняты во внимание.
Деваэр покончил с собой через полгода после выхода фильма, Бесс завершила свою актерскую карьеру спустя несколько проектов.