Советские актеры, которым удалось уехать за границу

Культ “американской мечты” существовал и в СССР, откуда уехать было практически невозможно. Однако у некоторых деятелей культуры все-таки получалось это сделать. Все они уезжали по разным причинам, но объединило их одно: все они ставили крест на своей карьере в Союзе, уезжая из него. В материале “Рамблера” — об актерах, которые уехали за границу.

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Наталья Андрейченко

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Актриса стала популярна в Советском Союзе после выхода фильма “Мэри Поппинс, до свидания”, где она сыграла главную роль. У актрисы было большое будущее, с которым она решила расстаться ради любви. В 1986 году вышел сериал “Петр Великий”, где снялась Андрейченко. Ее коллегой по съемочной площадке стал американский актер Максимилиан Шелл. Во время работы над проектом у них появились чувства, она ушла от своего супруга, композитора Максима Дунаевского, и решила эмигрировать в США.

В браке она родила дочь и постоянно жила с мужем в разных странах, а потом прошла курсы и пыталась построить карьеру в Голливуде. По словам Андрейченко ,она могла стать успешной актрисой, но муж ревновал ее к работе и препятствовал съемкам. Спустя 20 лет брака она ушла от него и уехала в Мексику. Сейчас она периодически приезжает в Россию по приглашению для съемок в ток-шоу.

Наталья Негода

В 1988 году вышел фильм “Маленькая Вера”, где Негода сыграла главную роль. Для нее это был успешный старт карьеры. Фильм получил множество наград, а сама актриса стала лауреатом советских и международных премий. Она же стала первой женщиной из СССР, которая снялась для журнала Playboy.

В конце 90-х актриса уехала в США, где вышла замуж за русского эмигранта. Она пыталась развивать карьеру в Америке, но смогла сняться лишь в четырех фильмах. В 2007 году она вернулась в Россию и до сих пор живет в Москве.

Олег Видов

В СССР его называли “самым красивым актером” и отмечали, что его внешность не подходит под советские фильмы. Поэтому его часто снимали в зарубежных фильмах, а также приглашали в проекты, которые создавали с другими странами. Он был женат на подруге Галины Брежневой, Наталье Федотовой, поэтому за границу уехать не смог. После расставания с ней, его практически перестали снимать советские режиссеры. Спустя шесть лет после развода он женился на гражданке Югославии и уехал оттуда по гостевой визе. Потом он уехал в Австрию, а затем в Италию, а позже основал свой бизнес в США, занимался прокатом фильмов.