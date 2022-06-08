Джулия Гарнер сыграет главную роль в байопике о Мадонне

Американская актриса Джулия Гарнер получила роль поп-иконы в биографическом фильме от Universal, режиссером которого будет сама Мадонна.
Как пишет The Hollywood reporter, сейчас пока неясно, на какой стадии находится сделка.
Если сделка действительно состоится, звезда "Изобретая Анну" получила возможность изобразить Мадонну после многомесячного процесса, который включал занятия с хореографом певицы, а также занятия пением и чтением с самой Мадонной.
Среди других актрис, которые рассматривались на роль, были Флоренс Пью, Одесса Янг и Алекса Деми и другие.