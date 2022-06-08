Джулия Гарнер сыграет главную роль в байопике о Мадонне

Американская актриса Джулия Гарнер получила роль поп-иконы в биографическом фильме от Universal, режиссером которого будет сама Мадонна.

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Как пишет The Hollywood reporter, сейчас пока неясно, на какой стадии находится сделка.

Если сделка действительно состоится, звезда "Изобретая Анну" получила возможность изобразить Мадонну после многомесячного процесса, который включал занятия с хореографом певицы, а также занятия пением и чтением с самой Мадонной.