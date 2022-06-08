Стало известно имя актрисы, которая сыграет Мадонну

Певица Мадонна решила сама заняться съемками байопика о себе. В марте она объявила кастинг на поиск актрисы, которая сыграет ее в молодости. Как сообщает Variety, поиски завершились.
Выяснилось, что создатели предложили роль актрисе Джулии Гарнер, которая известна по сериалу "Озарк", а также снялась в проекте "Изобретая Анну".
СМИ говорят, что актриса пока что не дала согласие. Помимо нее на роль Мадонны претендовали Флоренс Пью, Скай Феррейра, Сидни Суини и Алекса Деми.
Ранее сообщалось, что стало известно, о чем будет продолжение "Джокера".