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17 минут назад

Стало известно имя актрисы, которая сыграет Мадонну

Мария Каткова

Певица Мадонна решила сама заняться съемками байопика о себе. В марте она объявила кастинг на поиск актрисы, которая сыграет ее в молодости. Как сообщает Variety, поиски завершились.

Стало известно имя актрисы, которая сыграет Мадонну
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Выяснилось, что создатели предложили роль актрисе Джулии Гарнер, которая известна по сериалу "Озарк", а также снялась в проекте "Изобретая Анну".

Кадр из сериала

СМИ говорят, что актриса пока что не дала согласие. Помимо нее на роль Мадонны претендовали Флоренс Пью, Скай Феррейра, Сидни Суини и Алекса Деми.

Ранее сообщалось, что стало известно, о чем будет продолжение "Джокера".

Актеры,Джулия Гарнер,Мадонна,Скай Феррейра,
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