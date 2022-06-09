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27 минут назад

Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о "Формуле-1"

Газета.Ruиещё 1

Голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в фильме о гонках "Формула-1" режиссера Джозефа Косинки. Об этом пишет Deadline.

Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о "Формуле-1"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Права на пока безымянный проект приобрела Apple Studios, картина выйдет в кинотеатральный прокат раньше, чем окажется на сервисе Apple. Предположительно, между кинотеатральной и цифровой премьерами пройдет около двух месяцев.

Герой Питта, по сценарию, опытный гонщик, возвращающийся в профессию и заново осваивающий трассу вместе с новичком.

Ранее Джозеф Косински представил боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. "Топ Ган: Мэверик" собрал $290 млн и стал самым кассовым фильмом актера.

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