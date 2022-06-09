Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о "Формуле-1"

Голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в фильме о гонках "Формула-1" режиссера Джозефа Косинки. Об этом пишет Deadline.
Права на пока безымянный проект приобрела Apple Studios, картина выйдет в кинотеатральный прокат раньше, чем окажется на сервисе Apple. Предположительно, между кинотеатральной и цифровой премьерами пройдет около двух месяцев.
Герой Питта, по сценарию, опытный гонщик, возвращающийся в профессию и заново осваивающий трассу вместе с новичком.
Ранее Джозеф Косински представил боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. "Топ Ган: Мэверик" собрал $290 млн и стал самым кассовым фильмом актера.