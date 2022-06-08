Скандал со звездой сериала «Эйфория» на премии MTV

В прошлую субботу состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards. Любители кино примкнули к экранам, чтобы узнать результаты и порадоваться победе своих любимых проектов.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

И всё бы ничего, если бы после мероприятия в интернете не появились оскорбительные сообщения в сторону звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини (Sydney Sweeney).

Вполне закономерно, что «Эйфория», вновь поставившая рекорд на платформе HBO, выиграла в номинации «Лучший сериал». Однако для получения награды на сцену вышла одна лишь Суини, что вызвало недовольство поклонников.

«Где Зендея?», «Почему речь говорит только она, а не создатели или другие актёры?», «Это же нечестно»,

— написали пользователи Twitter.

В некоторых случаях дошло и до прямых оскорблений:

«Видимо её выбрали, чтобы в очередной раз посветила грудью, что она прекрасно умеет делать»

Впрочем, сама Сидни судя по всему уже привыкла к нелицеприятным комментариям и не обращает на них внимания, так как положительных откликов она и её героиня получают гораздо больше.