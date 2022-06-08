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1 час назад

Скандал со звездой сериала «Эйфория» на премии MTV

Popcake.tv

В прошлую субботу состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards. Любители кино примкнули к экранам, чтобы узнать результаты и порадоваться победе своих любимых проектов.

Скандал со звездой сериала «Эйфория» на премии MTV
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

И всё бы ничего, если бы после мероприятия в интернете не появились оскорбительные сообщения в сторону звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини (Sydney Sweeney).

Вполне закономерно, что «Эйфория», вновь поставившая рекорд на платформе HBO, выиграла в номинации «Лучший сериал». Однако для получения награды на сцену вышла одна лишь Суини, что вызвало недовольство поклонников.

«Где Зендея?», «Почему речь говорит только она, а не создатели или другие актёры?», «Это же нечестно»,

— написали пользователи Twitter.

В некоторых случаях дошло и до прямых оскорблений:

«Видимо её выбрали, чтобы в очередной раз посветила грудью, что она прекрасно умеет делать»

Впрочем, сама Сидни судя по всему уже привыкла к нелицеприятным комментариям и не обращает на них внимания, так как положительных откликов она и её героиня получают гораздо больше.

К слову, звезда сериала Зендея (Zendaya) присутствовала на мероприятии и получила награду за «Лучшую роль в сериале». Теперь, мы надеемся, не за горами и очередная статуэтка Emmy. Кроме того, Зендея и её коллега по «Человеку-Пауку» Том Холланд (Tom Holland) завоевали приз в номинации «Лучший фильм».

Актеры,Эйфория,Том Холланд,
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