Как Портман получила роль в «Леоне»

Роль Матильды в киноленте Люка Бессона «Леон» стала визитной карточкой в карьере Натали Портман. Эта роль была первой в ее фильмографии. О том, как юной актрисе удалось ее получить – в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Леон» Кадр из фильма «Леон»

Портман было всего 11 лет, когда ее заметили рекламные агенты. Она получила приглашение на прослушивание, но в результате не получила роль. Причем дело было не в актерских способностях начинающей звезды, а в ее юном возрасте – по сценарию героине должно было быть 13-14 лет. Портман была слишком юной.

Всего в кастинге приняли участие более двух тысяч девочек, но, к величайшему разочарованию режиссера, никто из них после первого раунда просмотров не подошел. Так как части юных особ, в числе которых была Натали, было отказана из-за возраста, а другая половина просто не впечатлила команду, Бессон принял решение посмотреть на тех, кому отказали из-за недостачи лет.