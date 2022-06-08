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8 минут назад

Как Портман получила роль в «Леоне»

Катерина Саломе

Роль Матильды в киноленте Люка Бессона «Леон» стала визитной карточкой в карьере Натали Портман. Эта роль была первой в ее фильмографии. О том, как юной актрисе удалось ее получить – в материале «Рамблера».

Как Портман получила роль в «Леоне»
Фото: Кадр из фильма «Леон»Кадр из фильма «Леон»

Портман было всего 11 лет, когда ее заметили рекламные агенты. Она получила приглашение на прослушивание, но в результате не получила роль. Причем дело было не в актерских способностях начинающей звезды, а в ее юном возрасте – по сценарию героине должно было быть 13-14 лет. Портман была слишком юной.

Всего в кастинге приняли участие более двух тысяч девочек, но, к величайшему разочарованию режиссера, никто из них после первого раунда просмотров не подошел. Так как части юных особ, в числе которых была Натали, было отказана из-за возраста, а другая половина просто не впечатлила команду, Бессон принял решение посмотреть на тех, кому отказали из-за недостачи лет.

Когда Портман исполнила сцену, где Матильда переживает потерю своего брата, все были поражены до глубины души. В том числе и Бессон. Вряд ли кто-то ожидал от девочки с очень скудным на тот момент театральным опытом столько глубоких эмоций. Люк молниеносно сделал выбор – роль досталась Натали.

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