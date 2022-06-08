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26 минут назад

Как сейчас живет 79-летняя звезда бразильских сериалов

New Magazine

Как сейчас живет 79-летняя звезда бразильских сериалов

Как сейчас живет 79-летняя звезда бразильских сериалов
Фото: СоцсетиСоцсети

Сюзанна Виейра продолжает сниматься в кино и вести активный образ жизни.

В начале нулевых Сюзанна Виейра была любимицей всех жителей нашей страны. Когда на экранах транслировались сериалы с ее участием «Секреты тропиканки», «Во имя любви», «Жестокий ангел», “Две жизни”, улицы буквально вымирали. В родной Бразилии Сюзанна популярна примерно настолько же, насколько в России знаменита Алла Пугачева.

Соцсети

Сегодня актрисе 79 лет. Но она все также в прекрасной форме. Дело в том, что жители Рио-де-Жанейро исповедуют оригинальную философию, состоящую в следующем – сколько бы тебе ни было лет, живи весело и бесшабашно. Хотя в жизни актрисы далеко не все гладко.

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Ее муж, который был на 30 лет моложе, постоянно изменял ей и употреблял запрещённые вещества. Скончался от передозировки наркотиков. А вскоре актрисе был поставлен неутешительный диагноз “хронический лимфолейкоз”. Актриса прошла курс химиотерапии и по ее словам “врачи контролируют ситуацию”.

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В свои почти 80 сеньора Виейра продолжает работать в кино, обожает свою семью и считает себя самой счастливой женщиной.

Фото: социальные сети

Актеры,Алла Пугачева,
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