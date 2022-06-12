Советские актеры, которые предпочли молодых жен

Сейчас браки с внушительной разницей в возрасте никого не удивляют, особенно если речь идет о богемной среде. Однако они случались и в сдержанные советские годы. «Рамблер» вспомнил советских артистов, которые связали жизнь с женщинами намного младше себя.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» Кадр из фильма «Покровские ворота»

Анатолий Равикович

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Актер прославился после выхода на экраны фильма «Покровские ворота», хотя уже был известным театральным артистом. Но зрители не подозревали, насколько личная история Анатолия Юрьевича похожа на судьбу его героя. Дело в том, что Равикович также влюбился в партнершу по сцене Ирину Мазуркевич, известную по картинам «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» и «О бедном гусаре замолвите слово». Ирина была младше актера на 22 года. Несмотря на это, в июле 1980 года они поженились и прожили вместе до самой смерти Анатолия Равиковича в 2012 году.

Евгений Евстигнеев

Обаятельный актер трижды вступал в брак. Его первая супруга, актриса и режиссер Галина Волчек, была младше его на семь лет. Вторая жена, актриса Лилия Журкина, была моложе на 11 лет. А разница с третьей спутницей жизни, молодой актрисой Ириной Цывиной, составляла 37 лет. Они поженились в 1986 году, а в 1992 году Евстигнеев скончался. Возможно, свою роль сыграла семейная история Евгения Александровича. Его отец был старше матери на двадцать лет.

Олег Табаков

Именитый артист и режиссер был женат на актрисе Людмиле Крыловой и воспитывал сына и дочь, когда познакомился с юной студенткой Мариной Зудиной, звездой мелодрамы «Валентин и Валентина». Разница в тридцать лет не стала препятствием для романа. Они начали встречаться в 1985 году, но поженились лишь десять лет спустя. Их брак длился до смерти Олега Павловича в 2018 году.

Александр Пороховщиков

Артист долго не связывал себя узами брака, хотя и пользовался исключительным вниманием женщин. И лишь в 1995 году после многолетнего романа Александр Шалвович женился на Ирине Жуковой, внучатой племяннице маршала Георгия Жукова. Они познакомились в театре имени Пушкина, где актер служил, а Ирина работала помощником костюмера. Разница в 23 года повергла в шок даже театральное общество. К тому же девушка была еще очень юной, когда вспыхнул роман. И тем не менее, они продолжили свои отношения.