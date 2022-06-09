Роман на съемках: как измена чуть не разрушила брак Щербакова

Несмотря на измены артиста, многие поклонники и пресса называют их брак идеальным. Почему так вышло и какие отношения между супругами сейчас?

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Борис Щербаков еще в юности мечтал поступить на актерский факультет, и пусть не с первого раза, но у него все получилось. С такой же напористостью он покорял женские сердца. Первая любовь у парня случилась еще в школе. Правда, возлюбленная его не дождалась. Она выскочила замуж за другого.

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Обиженный Щербаков в одежде официанта появился на ее свадьбе. Он хотел посмотреть в глаза той, которая его предала. Скандала и драк студент не устраивал. Выказав таким образом свою обиду и увидев слезы девушки, Щербаков уехал обратно в Москву. Здесь он познакомился со своей будущей женой.

Татьяна также училась на актерском факультете. Однажды она появилась в общежитии, но не одна, а в компании законного мужа. Комендант перепутала данные и отправила девушку не в ту комнату. Увидев красавицу на пороге, Щербаков засмеялся и предложил жить вместе. Шутка оказалась пророческой.

Молодые люди друг другу приглянулись, а со временем их симпатия лишь усилилась. Однажды Татьяна поняла, что больше не любит своего мужа. Она подала на развод.

Борис из всех девушек, которые крутились вокруг него, выбрал Бронзову. Они расписались.

Началась обычная советская жизнь. Пара получила комнату в семейном общежитии, а после рождения ребенка им выдали квартиру. Актер с головой ушел в работу, чтобы обеспечить всем необходимым жену и ребенка. И ему это удалось: карьера Щербакова действительно пошла в гору. Артист стал любимцем публики и других женщин.

Татьяна признавалась – подозревала, что у ее мужа было много романов, но достоверно она знает только об одном.

Однажды на съемках фильма у актера случилась интрижка с партнершей Людмилой Нильской. Последняя не сомневалась, что артист уйдет из семьи ради нее, тем более что жена узнала обо всем и выставила Бориса с чемоданом из квартиры.

Людмила не подозревала – Бронзова не стала устраивать скандал. Она отправила супруга из дома с напутствием подумать о том, что нужно ему в этой жизни. Через несколько дней он вернулся домой с цветами и просил прощения.

Нильская была в шоке. Актриса не ожидала, что от нее так быстро откажутся. Людмила пустила слух, будто Бронзова шантажировала супруга угрозами покончить с собой.

Журналисты через время все-таки спросили Бронзову, было ли это правдой. Она ответила отрицательно. Татьяна пояснила, что никогда бы не пошла на такой шаг. У нее есть смысл жизни в виде собственного сына. Жертвовать собой из-за неприятных, но все-таки обыденных вещей, она точно не собиралась.