Почему Ирина Азер не вышла замуж за Михалкова

Блондинка Ирэн Азер, сыгравшая Люську - подругу Генки Ляпишева, сводила с ума всех мужчин в СССР. Ирэн, обязанная фамилией отчиму - эмигранту из Ирана, генералу Резе Азеру, во ВГИКе училась на курсе с Натальей Гвоздиковой, Ниной Масловой и Сергеем Никоненко. Он-то и рассекретил «Экспресс газете» несколько тайн белокурой красавицы.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

- Ира, Ирка, Ирэн была не женщиной, а мечтой, - широко улыбаясь, заявил Сергей Петрович. - На обладательнице точеной фигурки, очаровательного лица, пухлых губок, легкого и веселого характера хотел жениться мой друг Никита Михалков. После разрыва с Настей Вертинской Никита жил у меня. Попросился на одну ночь, а задержался на год. И как-то так вышло, что я познакомил его с Ирой Азер. Между ребятами возникла магия. Никита принялся ухаживать. В то время мы вели весьма разгульную жизнь. Выпивали едва ли не каждый вечер.

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На первое интимное свидание Никита повел Ирку к себе домой. Не спать же им было на моей раскладушке. Подробностей не знаю, но что-то у них не сложилось. Или мама его не вовремя пришла, или брат Андрон с любовницей. Но Никита рук не опустили и повторял: «Я женюсь на Азер и дам ей свою фамилию!»

По словам Никоненко, это Ирина вряд ли стала бы Михалковой, потому что очень гордилась своей фамилией, жила с родителями в роскошной трешке, одевалась только в валютных «Березках», а на занятия во ВГИК приезжала на мотоцикле:

- Она тогда была даже круче Никиты. Михалкова, кажется, всерьез не воспринимала, а настоящий и глубокий роман у Ирки случился с нашим однокурсником Германом Полосковым. Но не в институте, а на съемках фильма «Акванавты». На тот момент Гера был женат, имел детей, Ирка - замужем за журналистом Юрией Шварцем, от которого растила единственную дочь Вику.

Когда у Иры с Герой закрутилось, ее муж в течение десяти дней «интервьюировал» кинозвезду из Америки с русскими корнями Натали Вуд. Обладательница «Оскара» прилетала в СССР по делам и задержалась.

Наш собеседник заметил, что Полосков был чересчур добрым человеком и никогда бы не ушел из семьи. А наивная Азер тут же призналась супругу, что любит другого, и на эмоциях подала на развод. В ответ Юрий молча показал свое совместное фото с Натали.

- Вот такие страсти у них кипели в предолимпийском 1979 году! - резюмировал Никоненко и добавил: - Азер очень яркой была и талантливой. Жаль, что ушла из кино в начале 90-х и занялась торговлей. Вроде бы продавала нижнее белье. Наши девочки-однокашницы у нее что-то покупали и говорили, что это был хороший товар. А потом Ирка улетела в Лос-Анджелес к дочери и осталась там. Как и другая наша сокурсница Таня Гаврилова (та самая, что отвесила пощечину экранному мужу Андрею Миронову в «Берегись автомобиля» в ответ на фразу «Жениться нужно на сироте». - А. Г.), не избежала пристрастия к алкоголю. Ира стала пить после смерти второго мужа Володи и гибели младшей сестры (в 2002-м Деларам покончила с собой. - А. Г.).

Гера Полосков очень переживал - они общались и после отъезда Иры в Америку. Он, кстати, безуспешно пытался избавить от пьянства и Гаврилову, и другую кинокрасавицу Людмилу Марченко.