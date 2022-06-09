Энтони Хопкинс озвучит робота в фильме о космосе

По сюжету, космической колонии грозит военный захват, и одни из ее жительниц отправляется на другие планеты в поисках защиты. Главную героиню сыграет София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Экстаз"). Хопкинс озвучит разумного боевого робота JC1435, служившего в охране убитого короля. Снайдер также создал сценарий Rebel Moon.