Энтони Хопкинс озвучит робота в фильме о космосе

Британский актер и двукратный лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс снимется в новом научно-фантастическом фильме Зака Снайдера Rebel Moon, передает Deadline.
По сюжету, космической колонии грозит военный захват, и одни из ее жительниц отправляется на другие планеты в поисках защиты. Главную героиню сыграет София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Экстаз"). Хопкинс озвучит разумного боевого робота JC1435, служившего в охране убитого короля. Снайдер также создал сценарий Rebel Moon.
Ранее сообщалось, что Хопкинс исполнит роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в экранизации "Последняя сессия Фрейда" (Freud's Last Session) по одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна. Режиссером выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").