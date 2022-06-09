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29 минут назад

Энтони Хопкинс озвучит робота в фильме о космосе

Газета.Ru

Британский актер и двукратный лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс снимется в новом научно-фантастическом фильме Зака Снайдера Rebel Moon, передает Deadline.

Энтони Хопкинс озвучит робота в фильме о космосе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, космической колонии грозит военный захват, и одни из ее жительниц отправляется на другие планеты в поисках защиты. Главную героиню сыграет София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Экстаз"). Хопкинс озвучит разумного боевого робота JC1435, служившего в охране убитого короля. Снайдер также создал сценарий Rebel Moon.

Ранее сообщалось, что Хопкинс исполнит роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в экранизации "Последняя сессия Фрейда" (Freud's Last Session) по одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна. Режиссером выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").

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