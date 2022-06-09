Панова объяснила, почему у нее не сложилось с театром

Елена Панова в беседе с teleprogramma.pro объяснила, почему не прижилась ни в одном театре. Актриса призналась, что ее трудовая книжка все еще лежит в МХТ, где она не работает уже 10 лет. Что касается "Табакерки", там она была приглашенной актрисой и в трупе не числилась.

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Панова всегда сомневалась, хочет ли действительно работать в театре. А потом произошла череда событий, которая все расставила на свои места:

"Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем Табаковым, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается".

Трудясь в МХТ, она могла уезжать на длительные съемки, которые были в то время в приоритете. Но иногда ее не было в театре по полгода, и о ней начали забывать.