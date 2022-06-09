Звезда «Содержанок» раскрыла секрет о своей беременности

Российская актриса, звезда сериала «Содержанки» Маруся Фомина призналась, что отказывалась принимать беременность. Артистка до последнего продолжала работать на съемочной площадке. Она рада, что не сидела дома, а занималась любимым делом. Маруся Фомина счастлива, что у нее родилась дочь, но состояние беременности было для нее неорганичным.
«Беременность — это вообще не про меня. Все это время я провела в каком-то внутреннем протесте. Я очень благодарна, что так все случилось, но это состояние для меня было настолько неорганично. Я снималась до последнего. Мне повезло, что дали возможность работать, не открестились от меня. И уже через две недели я начала сниматься в сериале "БИХЭППИ"»,
— рассказала артистка в интервью «Ok!».
Напомним, 15 августа 2018 года Маруся Фомина впервые стала мамой. А ранее, в мае, она официально стала женой своего возлюбленного Алексея Киселева. У обоих до брака были за плечами серьезные отношения. Так, звезда встречалась с сыном Олега Табакова актером Павлом Табаковым, а продюсер был женат на Иде Лоло и Майе Тархан-Моураве. В первом браке у него родился сын Георгий.