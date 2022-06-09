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2 часа назад

Звезда «Содержанок» Маруся Фомина призналась, что всю беременность провела во внутреннем протесте

Letidor.ru

Российская актриса, звезда сериала «Содержанки» Маруся Фомина призналась, что отказывалась принимать беременность. Артистка до последнего продолжала работать на съемочной площадке. Она рада, что не сидела дома, а занималась любимым делом. Маруся Фомина счастлива, что у нее родилась дочь, но состояние беременности было для нее неорганичным.

Звезда «Содержанок» раскрыла секрет о своей беременности
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Беременность — это вообще не про меня. Все это время я провела в каком-то внутреннем протесте. Я очень благодарна, что так все случилось, но это состояние для меня было настолько неорганично. Я снималась до последнего. Мне повезло, что дали возможность работать, не открестились от меня. И уже через две недели я начала сниматься в сериале "БИХЭППИ"»,

— рассказала артистка в интервью «Ok!».

Напомним, 15 августа 2018 года Маруся Фомина впервые стала мамой. А ранее, в мае, она официально стала женой своего возлюбленного Алексея Киселева. У обоих до брака были за плечами серьезные отношения. Так, звезда встречалась с сыном Олега Табакова актером Павлом Табаковым, а продюсер был женат на Иде Лоло и Майе Тархан-Моураве. В первом браке у него родился сын Георгий.

Актеры,Содержанки,Алексей Киселев,Олег Табаков,Павел Табаков,
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