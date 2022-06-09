Звезда «Содержанок» раскрыла секрет о своей беременности

«Беременность — это вообще не про меня. Все это время я провела в каком-то внутреннем протесте. Я очень благодарна, что так все случилось, но это состояние для меня было настолько неорганично. Я снималась до последнего. Мне повезло, что дали возможность работать, не открестились от меня. И уже через две недели я начала сниматься в сериале "БИХЭППИ"»,