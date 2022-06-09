5 известных актеров, которые совсем не стареют

Эти звездные лица знают все. Во-первых, они уже давно на экранах. Во-вторых, они практически не меняются! Глядя на их фото невольно закрадывается мысль, что здесь не обошлось без магии или хорошего пластического хирурга. "Рамблер" расскажет про пять актеров и актрис, которые совсем не стареют.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Киану Ривз

кадр из фильма

Киану исполнилось 57 лет, но выглядит он прекрасно. Однако в одном из интервью актер признался, что его организм начал изнашиваться. Например, он жаловался на свои коленки. Известно, что актер старается принимать пищу небольшими порциями и делает акцент на здоровом питании и лишь иногда позволяет себе алкоголь, сладкое и стейки.

Энн Хэтэуэй

В юном возрасте Энн Хэтэуэй сыграла в знаменитом фильме «Дневники принцессы» и навсегда осталась в этой роли. Актрисе исполнилось 39 лет, но она практически не изменилась с юности. По ее словам, она полностью отказалась от загара. Она считает, что солнечные лучи — настоящие враги молодости. Также знаменитость занимается танцами, силовыми тренировками и обожает бегать.

Уилл Смитт

кадр из фильма

В последнее время про Уилла Смитта вспоминали лишь в контексте инцидента на кинопремии "Оскар". Но если провокации актер поддался, то времени точно нет. Только вдумайтесь, первая часть «Людей в черном» вышла 20 лет назад, в 1997-ом году. Смитт обладает железной дисциплиной и занимается только тем, что ему нравится. Это и есть его секрет вечной молодости.

Дженнифер Энистон

кадр из фильма

Многолетняя йога и качественная работа косметологов сделала из актрисы объект желания женщин со всего мира. Достаточно посмотреть первую серию «Друзей» и сразу последнюю, чтобы убедиться, что Энистон не стареет. Образ ее тоже эволюционирует, она все чаще играет женщин с сильным характером и все реже возникает в роли забавной девушки с соседнего двора.

Джейсон Стетем

кадр из фильма