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36 минут назад

Самый дорогой в мире: чего вы точно не знали о Хью Лори

Диана Товсепова

11 июня главный отмечает 63-й день рождения всемирно известный актер Хью Лори — один из самых популярных британцев, получивших мировое признание после роли Доктора Хауса в одноименном сериале. Подробнее о том, чего вы точно не знали о Хью Лори, читайте в материале "Рамблера".

Самый дорогой в мире: чего вы точно не знали о Хью Лори
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"Кадр из сериала "Доктор Хаус"

- Хью Лори сменил имя с Джеймса Хью Калума Лори. Друзья Лори в школе взяли называли его Хью, и это имя закрепилось в колледже и в его дальнейшей карьере. Родители же называли его исключительно Джеймсом.

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- Отец Лори был врачом и более тридцати лет работал врачом общей практики в Блэкберд-Лейс, Оксфорд.

- Учиться Хью не любил, зато умел прекрасно списывать и курить. Из=за этого отношения с мамой, возлагавшей на него большие надежды, были натянутыми.

- Хью учился в Итонском колледже, за партами которого также сидели наследники британского престола принцы Гарри и Уильям, актер Эдди Редмэйн и другие будущие знаменитости.

- Вместо того, чтобы проводить время за учебой, Лори целыми днями занимался греблей. Он стал гребцом, как и его отец. Хью был членом юниорской пары, которая выиграла британский национальный титул в 1977 году. Он даже стал членом клуба Леандера, одного из старейших и самых престижных гребных клубов в мире.

- Увлечение Лори греблей стало более серьезным. Он тренировался до восьми часов в день с целью стать участвовать в Олимпийски играх олимпийского стандарта. Однако ему пришлось отказаться от карьеры гребца после приступа мононуклеоза (железистой лихорадки).

- В это время он больше не мог тренироваться, поэтому присоединился к Cambridge Footlights, университетскому драматическому клубу, который подготовил многих известных актеров и комиков. Именно здесь он познакомился с актрисой Эммой Томпсон.

Кадр из сериала "Друзья"

- Лори сыграл в одной серии в популярном американском ситкоме «Друзья» . Он играет несчастного человека, оказавшегося рядом с Рэйчел в самолете, и вынужденного слушать о ее проблемах. Его талантливая игра сделала этот эпизод одним из лучших.

- Хью Лори — талантливый музыкант. С юных лет он играл на таких инструментах, как фортепиано, барабаны, саксофон, гитара. Два его альбома возглавили чарты Billboard США.

- Лори снимал свое видео для прослушивания к "Доктору Хаусу" в ванной гостиничного номера в Намибии, когда снимался в фильме «Полет Феникса» . Хотя продюсеры искали чисто выбритого актера, Лори все же удалось покорить их своей щетиной, которая стала визитной карточкой героя.

- Британский актер смог обмануть продюсера своим американским акцентом, потому как герой должен был быть американцем. Он разговаривал с американским акцентом даже в перерывах между дублями.

- Лори не был назван самым высокооплачиваемым телевизионным актером всех времен. По мере того, как количество зрителей «Доктора Хауса» росло, росла и зарплата Лори. В течение первых нескольких сезонов он зарабатывал более 400 тысяч долларов за серию. Однако ближе к концу съемок он получал уже более 700 тысяч долларов. По оценкам экспертов, за всю свою карьеру Хью накопил впечатляющее состояние, превышающее 40 млн долларов.

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