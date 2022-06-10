Эндрю Гарфилд назвал себя фанатом Зендеи

Селебрити могут не только иметь собственных фанатов, но и сами входить в число поклонников других знаменитостей. Так, кинозвезда Эндрю Гарфилд на днях признался: он давно считает себя фанатом Зендеи. И тут же вызвался взять у неё интервью в рамках проекта Variety и Apple TV+ «Актёры об актёрах». Первая личная встреча двух селебрити состоялась на съёмочной площадке картины «Человек-паук: Нет пути домой», в котором помимо Эндрю снимались ещё два исполнителя роли супергероя — Тоби Магуайр и Том Холланд. Девушку последнего в фильмах Marvel и играет певица Зендея. Свой опыт работы с ней Гарфилд назвал «невероятным», подчеркнув:

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Мне очень понравилось работать с тобой и обязательно хотелось бы повторить этот опыт».

Видео дня

Очевидно, Эндрю Гарфилду пора задуматься о том, не готов ли он принять участие в съёмках «Эйфории», которую он также назвал любимым сериалом из-за того, что Зендея играет в нём одну из главных ролей. Сериал «Эйфория» как раз продлён ещё на один сезон: об этом канал HBO объявил в феврале 2022 года. Планируется, что новые серии поклонники ТВ-проекта смогут увидеть не ранее 2023 года, поэтому у Гарфилда достаточно времени для того, чтобы успеть заполучить роль в одном из самых ярких сериалов современности. Но неизвестно, сможет ли он на это решиться, учитывая, что признаёт работу в подобных проектах невероятно тяжёлой в эмоциональном плане.

С ещё одним партнёром по съёмочной площадке «Человека-паука» Томом Холландом Зендею долгое время связывали дружеские отношения, которые позже переросли в настоящий роман. Летом прошлого года папарацци застали их за поцелуями, но влюблённые не спешили давать какие-либо комментарии прессе. Впервые официально о своих отношениях певица и актёр объявили в ноябре 2021 года, рассказав журналистам о том, что их связывают крепкие чувства. Изданию Hola Зендая призналась: если бы не поддержка второй половинки, она не смогла бы избежать депрессии, вызванной съёмками во втором сезоне «Эйфории», в которой ей отдана роль наркоманки Ру.

«Здорово ощущать любовь и поддержку тогда, когда ты в них действительно нуждаешься. Эта работа невероятно тяжела, поэтому классно, когда получается время от времени от неё отдыхать»,

— призналась в интервью знаменитость.

В свою очередь, Том Холланд не очень доволен тем, что к их отношениям приковано всеобщее внимание. В общении с журналистами он признаёт, что социальные сети и онлайн-медиа забирают у звёзд остатки приватности, позволяя поклонникам знать все нюансы их взаимоотношений.