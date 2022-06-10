Эндрю Гарфилд назвал себя фанатом Зендеи

Селебрити могут не только иметь собственных фанатов, но и сами входить в число поклонников других знаменитостей. Так, кинозвезда Эндрю Гарфилд на днях признался: он давно считает себя фанатом Зендеи. И тут же вызвался взять у неё интервью в рамках проекта Variety и Apple TV+ «Актёры об актёрах». Первая личная встреча двух селебрити состоялась на съёмочной площадке картины «Человек-паук: Нет пути домой», в котором помимо Эндрю снимались ещё два исполнителя роли супергероя — Тоби Магуайр и Том Холланд. Девушку последнего в фильмах Marvel и играет певица Зендея. Свой опыт работы с ней Гарфилд назвал «невероятным», подчеркнув:
«Мне очень понравилось работать с тобой и обязательно хотелось бы повторить этот опыт».
Очевидно, Эндрю Гарфилду пора задуматься о том, не готов ли он принять участие в съёмках «Эйфории», которую он также назвал любимым сериалом из-за того, что Зендея играет в нём одну из главных ролей. Сериал «Эйфория» как раз продлён ещё на один сезон: об этом канал HBO объявил в феврале 2022 года. Планируется, что новые серии поклонники ТВ-проекта смогут увидеть не ранее 2023 года, поэтому у Гарфилда достаточно времени для того, чтобы успеть заполучить роль в одном из самых ярких сериалов современности. Но неизвестно, сможет ли он на это решиться, учитывая, что признаёт работу в подобных проектах невероятно тяжёлой в эмоциональном плане.
С ещё одним партнёром по съёмочной площадке «Человека-паука» Томом Холландом Зендею долгое время связывали дружеские отношения, которые позже переросли в настоящий роман. Летом прошлого года папарацци застали их за поцелуями, но влюблённые не спешили давать какие-либо комментарии прессе. Впервые официально о своих отношениях певица и актёр объявили в ноябре 2021 года, рассказав журналистам о том, что их связывают крепкие чувства. Изданию Hola Зендая призналась: если бы не поддержка второй половинки, она не смогла бы избежать депрессии, вызванной съёмками во втором сезоне «Эйфории», в которой ей отдана роль наркоманки Ру.
«Здорово ощущать любовь и поддержку тогда, когда ты в них действительно нуждаешься. Эта работа невероятно тяжела, поэтому классно, когда получается время от времени от неё отдыхать»,
— призналась в интервью знаменитость.
В свою очередь, Том Холланд не очень доволен тем, что к их отношениям приковано всеобщее внимание. В общении с журналистами он признаёт, что социальные сети и онлайн-медиа забирают у звёзд остатки приватности, позволяя поклонникам знать все нюансы их взаимоотношений.
«Одним из важных недостатков нашей славы является то, что конфиденциальность больше не находится под нашим контролем. Каждый момент, который происходит между двумя людьми, которые очень любят друг друга, теперь является моментом, которым делится весь мир. Мы чувствуем себя лишёнными личной жизни»,