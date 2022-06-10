Звезда «Бедной Насти» в 35 лет осталась вдовой

Звезда сериала «Бедная Настя» актриса Анна Табанина стала вдовой в 35 лет. Ее супруг — художник Дмитрий Кудин— скончался от лейкемии.
Актрисе 9 июня исполнилось 44 года. Журналисты вспомнили, как она стала вдовой в 35 лет.
Несчастье в семье Табаниной произошло в 2014 году. Тогда медики поставили супругу артистки неутешительный диагноз — лейкемия. В одном из интервью она призналась, что сразу понималапечальный конец их с мужем истории. Поэтому Табанина и Кудин заранее договорились, что артистка после его смерти продолжит жить.
«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял. Когда он ушел, я вернулась домой к детям и сказала: "Милые мои, плачьте. Папа умер". Но он до сих пор с нами. Он живет в наших воспоминаниях, фотографиях»,
— приводит слова актрисы издание «СтарХит».
Сейчас Табанина продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Кроме того, артистка воспитывает троих детей от брака с Кудиным.