Звезда «Бедной Насти» в 35 лет осталась вдовой

«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял. Когда он ушел, я вернулась домой к детям и сказала: "Милые мои, плачьте. Папа умер". Но он до сих пор с нами. Он живет в наших воспоминаниях, фотографиях»,