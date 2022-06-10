Жестокая судьба одной из самых красивых женщин Голливуда

Такая легкая и радостная на экране, любимая миллионами Джуди Гарленд в жизни была совсем другой. Судьба приготовила для нее блестящую карьеру, но множество трудных и даже жестоких испытаний в жизни. Если зритель видел в ней счастливую звезду, то лишь близкие знали, какой ценой ей далась эта карьера и через что пришлось пройти. Джуди Гарленд всю свою жизнь боролась с жестокостью и недостойным отношением к ней, и уходила из жизни она не как известная на весь мир актриса, а как одинокий и несчастный человек. 10 июня 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня рождения этой замечательной актрисы.

Фото: кадр из фильма "Пират" кадр из фильма "Пират"

Детство и семья

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Детство Джуди Гамм (фамилия актрисы при рождении) проходило в штате Миннесота в семье бродячих артистов. Джуди с двух лет выступала на сцене с родителями. Однако она не была желанным ребенком и мать девочки активно демонстрировала это своим жестоким отношением к ней. Мало было нелюбви от мамы, так еще и отец оказался человеком с нездоровыми наклонностями. И когда в штате стало известно о его домогательствах к детям, семья уехала в Калифорнию, сменив фамилию на Гарленд. Любви между родителями не было - брак был заключен по расчету, потому ни о каких семейных ценностях и о ласке Джуди в детстве не слышала.

Начало карьеры

Благодаря переезду в город близ Лос-Анджелеса, уже в 13 лет Гарленд подписала свой первый контракт и сразу с культовой кинокомпанией Голливуда - Metro-Goldwyn-Mayer. Однако первые же съемки оказались разрушительными для ее самооценки и здоровья. Продюсеры и режиссеры игнорировали тот факт, что девушка взрослеет, а ее формы округляются - им нужно было детское лицо. Эти требования приводили к тому, что Джуди практически перестала есть и утягивала свое тело всеми возможными способами.

В 17 лет она снялась в картине "Волшебник страны Оз", и эти съемки стали чуть ли не самым большим испытанием в карьере Гарленд. Режиссер то и дело давил на и без того низкую самооценку юной актрисы, постоянно отмечая, что на ряду с такими звездами как Элизабет Тейлор или Ава Гарднер, Джуди смотрится абсолютным гадким утенком, а на съемочной площадке ее прозвали "маленькой горбуньей". Это сильно сказывалось на самоуважении и психике Гарленд. Помимо этого ей все еще приходилось продолжать отказываться от еды и стремиться к тощему телу - так хотели продюсеры. Гарленд ничего не ела, литрами поглощала кофе, много курила и употребляла психоактивные вещества для того, чтобы суметь закончить съемки. Так, у актрисы появилась наркотическая зависимость. К слову, мать девушки только поощряла ее вынужденные издевательства над собственным телом и организмом.

Браки и дети

Гарленд искала в замужестве того, чего была лишена всю жизнь - заботы, любви и внимание близкого человека. Однако ее характер становился все более тяжелым - зависимость от алкоголя и наркотиков давала о себе знать. Во многих ее браках это стало одной из основных причин для развода.

Первым мужем актрисы стал музыкант Дэвид Роуз, от которого звезда впервые забеременела. Однако и сам муж, и родители, и продюсеры Джуди отговорили ее от желания оставить ребенка. Спустя год после регистрации брака молодые расстались.

Вторым супругом Гарленд был режиссер Винсент Минелли. От него Джуди родила дочь, позже ставшую всемирно известной певицей - Лайзу Минелли. Однако и в этом браке счастья актриса найти не смогла - однажды она обнаружила своего мужа в постели с мужчиной. Но и до этого момента брак был обречен, так как Минелли было все сложнее справляться с зависимостями жены и ее вспыльчивой и непростой натурой.

Со своим третьим мужем, представителем шоу-бизнеса Сидни Луфтом, Гарленд поженилась в 1952 году. Он стал ее менеджером и активно пытался возродить ее актерскую карьеру, которая к тому моменту уже явно начала угасать. И ему удалось снять ее в главной роли фильма "Звезда родилась", за которую Джуди была номинирована на "Оскар", однако выиграть статуэтку так и не смогла. В итоге фильм не вызвал у аудитории особого интереса и киностудия разорвала контракт с актрисой и ее супругом-менеджером, который договаривался о еще нескольких ролях для жены. Из-за этого Луфт начал увлекаться алкоголем и азартными играми, где спускал состояние жены. Джуди, поняв, что не может справиться с зависимостями супруга, ушла от него. От брака с Луфтом у актрисы остались двое детей Лорна и Джоуи.

Четвертый муж актрисы Марк Херрон был, как и супруга, звездой кинематографа. Однако спустя меньше чем полгода после свадьбы, он, как и второй муж Гарленд, попался на измене. Причем застала врасплох его дочь актрисы. Представьте, каков бы шок Лайзы, когда она увидела супруга своей матери в постели с ее собственным мужем.

Последний муж и смерть актрисы

Пятый и последний муж Гарленд Мики Динс прилагал действительно все усилия для того, чтобы вернуть склонную к депрессиям и суициду Джуди в кино, будучи медиаменеджером. Однако вместе им удалось прожить меньше полугода, после чего Динс обнаружил тело бездыханной Джуди в ванной комнате. Причину смерти доподлинно выяснить так и не удалось, кто-то предполагает, что передозировка была случайной, а кто-то - что это было самоубийством.