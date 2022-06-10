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29 минут назад

Российский актер снимется в фильме «Миссия невыполнима 7»

Мария Каткова

Российский актер Иван Ивашкин получил роль в фильме «Миссия невыполнима 7». Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Светлана Бондарчук.

Российский актер снимется в фильме «Миссия невыполнима 7»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах», — написала она.

Кадр из сериала «Небеса подождут»

Зрители знают Ивашкина по ролям в фильмах «Елки 3», «Духless 2», «Петровы в гриппе», а также по сериалам «Глухарь. Продолжение», «Желтый глаз тигра», «Угрюм-река» и другие.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности фильма, который снимает Джоли.

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