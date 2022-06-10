Как выглядит звезда фильма "Асса" спустя 35 лет

Фильм "Асса" режиссера Сергея Соловьева вышел в 1987 году. С тех пор прошло 35 лет, и главные герои картины сильно изменились. Роль музыканта Бананана в одном из главных фильмов перестройки сыграл Сергей Бугаев. Как он сейчас выглядит и чем занимается, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Асса" Кадр из фильма "Асса"

На момент начала съемок Сергею Бугаеву было всего 20 лет. Изначально он был не актером, а музыкантом. Сначала в "Поп-механике" Сергея Курехина, а затем в группах "Кино", "Аквариум" и "Звуки Му". По некоторым данным, прозвище "Африка" ему дал Борис Гребенщиков. Благодаря ему же Бугаев попал на съемки фильма "Асса".

После знакомства с художником Тимуром Новиковым, "Африка" вошел в группу "Новые художники" и впервые выставил свои работы на выставке в 1983 году. После "Ассы" Бугаев снялся в фильмах "Два капитана-2" (1992), "Элли Паркер" (2005), "Гарпастум" (2005), "2-Асса-2" (2008) и "Золотое сечение" (2010), на чем и закончил свою актерскую карьеру, уйдя полностью в живопись.

В 90-е годы Бугаев прославился как художник не только в России, но и за границей. Его персональные выставки проходили в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Вене, Цюрихе, Германии и Финляндии. А в начале 2000-х "Африка" начал заниматься политикой. Бугаев был помощником депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина, а в 2012 году его назначили доверенным лицом Владимира Путина.