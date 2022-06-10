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54 минуты назад

Сидни Суини сыграет в фильме о российских хакерах

Газета.Ru

Звезда сериалов «Эйфория» и «Рассказ служанки» Сидни Суини получила главную роль в фильме Тины Саттер о Реалити Уиннер. Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Эйфории" сыграет в фильме о российских хакерах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основу сюжета легла пьеса Саттер о реальной американской разведчице Реалити Уиннер, в 2018 году получившей пять лет и три месяца за раскрытие секретной информации.

Уиннер слила данные о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США в 2016 году. В 2021 экс-разведчица досрочно вышла на свободу. Также в ленте снимутся Джош Гамильтон («Ходячие мертвецы») и Маршан Дэвис («Дневник для Джордана»).

Дата премьеры фильма пока неизвестны.

Актеры,Эйфория,Рассказ служанки,Джош Гамильтон,
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