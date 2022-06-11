Хью Джекман продает трехэтажную квартиру в Нью-Йорке

Австралийский актер Хью Джекман решил избавиться от трехэтажной квартиры в центре Манхэттена. Исполнитель роли Росомахи выставил на продажу объект в нью-йоркском районе Вест-Виллидж, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Квартира располагается по адресу Perry Street, 176. Джекман приобрел жилье в 2008 году за 21 миллион долларов, а теперь просит за него 38,9 миллиона долларов (около 2,27 миллиарда рублей) — с момента покупки там несколько раз проводили ремонт. Площадь объекта — 1021,9 квадратного метра. Из окон от пола до потолка открывается вид на реку Гудзон и панораму Нью-Йорка.

Объект занимает с восьмого по десятый этаж дома, которые соединены между собой винтовой лестницей. В квартире обустроены пять спален и столько же ванных комнат, а также два дополнительных санузла. Кроме того, здесь есть комната для отдыха, двухуровневая гостиная, кабинет с камином, гардеробная, зона для занятий спортом, кухня и столовая. Из любого этажа квартиры можно выйти на террасу. Другой особенностью объекта риелторы назвали сауну, которая находится в спальне хозяина.