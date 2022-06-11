Как сложилась судьба единственной дочери Любови Полищук

Любовь Полищук ушла из жизни в том году, когда ее дочь Мариэтта заканчивала театральный. Неудивительно, что Мариэтта стала актрисой. Бабушка – известная писательница Мариэтта Шагинян ( в ее честь девочку и назвали), мать – Любовь Полищук, отец – талантливый скульптор Виктор Цигаль.

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В театральный она поступила только со второй попытки, но зато сама, без протекции мамы. После окончания учебы пошла работать в Театр на Малой Бронной, где выходит на сцену до сих пор.

Свой путь в кино начинала с сериалов и эпизодических ролей. Дочь Полищук можно увидеть в сериалах «Обитаемый остров», «Куприн», «Земский доктор. Любовь вопреки».