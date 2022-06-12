Актеры, для которых роль Ивана Грозного стала роковой

Актеры являются очень суеверными людьми, и многие отказываются играть определенные роли или сниматься в определенных картинах. Так, не жалуют артисты «Мастера и Маргариту», «Макбет», «Маскарад», считая фильмы и спектакли роковыми. А роль Ивана Грозного и вовсе пугает даже матерых и не слишком впечатлительных артистов. Еще бы, ведь есть как минимум 5 актеров, для которых данная роль стала поистине роковой.

Сергей Боярский

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Отец любимого многими артиста Михаила Боярского был замечательным актером. Однажды ему предложили сыграть роль Ивана Грозного в театральной постановке «Смерть Иоанна Грозного», и тот согласился.

Артист долго готовился, много репетировал, учил слова, но зритель данный спектакль с участием Боярского так и не увидел. Дело в том, что накануне премьеры, 1 марта 1976 года, Сергей Александрович неожиданно скончался в возрасте 59 лет.

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Николай Хмелёв

Николай был легендарным актером, художественным руководителем МХАТ и Театра имени Ермоловой, режиссером, прекрасным педагогом. Он сыграл множество ролей в театре, снимался в фильмах, и мог бы играть еще, если бы не скончался в ноябре 1985 года в возрасте 44 лет.

Николай умер прямо во время генеральной репетиции спектакля «Трудные годы», поставленного по произведению Анатолия Толстого. Он играл самого царя Ивана Грозного, но зритель спектакль так и не увидел. Все шло вроде бы по плану, но в какой-то момент актер схватился за сердце и упал. Бригада скорой, прибывшая очень быстро на место происшествия, помочь уже ничем не смогла.

Интересно, что за 8 месяцев до смерти Хмелева не стало и создателя пьесы – он умер от рака легких.

Евгений Евстигнеев

Последней работой Евгения Евстигнеева, как не трудно догадаться, стала роль Ивана Грозного в картине Ермак, которая вышла на экраны уже после смерти актера в 1996 году. Работа над картиной шла в течение 10 лет.

Как многие считают, печальный исход связан именно с этой ролью, хотя проблемы с сердцем у Евстигнеева были уже давно. В 1980 году у Евстигнеева произошел первый инфаркт, в 1986 году – второй. В марте 1992 года он улетел в Лондон, где ему должны были сделать операцию, но после обследования врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство не поможет – актера может спасти только донорское сердце. Но, при всем желании, дождаться органа Евгений Александрович бы не смог – практически сразу после консультации с ним случился очередной приступ, а уже через 3 часа его не стало.

Николай Черкасов

Николай Константинович не был слишком суеверным и легко брался за любые роли. Особенно ему понравился образ Ивана Грозного, и он с удовольствием взялся за работу. Фильм «Великий государь», вышедший на экраны в 1945 году, очень понравился зрителю, да и сам актер остался от своей роли в восторге.

Николай с энтузиазмом откликнулся, когда ему предложили вновь сыграть великого царя, но уже на театральной сцене в постановке «Великий государь» по произведению Владимира Соловьева. Премьера прошла с большим успехом.

После этого Черкасов поехал на съемки в Чехословакию, но попал в серьезное ДТП. Пассажиры автомобиля отделались легким испугом, а Николай, сидевший за рулем, выбил передние зубы, получил травму лица и сильные осколочные порезы. После аварии он долго восстанавливался, но был рад, что остался живым.

Скончался Черкасов через 10 лет от сердечной недостаточности и эмфиземы легких.

Александр Михайлов

Александр оказался в числе счастливчиков, которые выжили после роли Ивана Грозного. Этот актер также играл великого царя в постановке Анатолия Толстого «Смерть Ивана Грозного» и после каждого спектакля ощущал ухудшение самочувствия.