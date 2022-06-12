Звезда "Кухни" Никита Тарасов располнел до 100 килограммов

Актер Никита Тарасов, сыгравший в сериале "Кухня" кондитера Луи, пожаловался на лишний вес. В комментарии телеканалу НТВ он заявил, что поправился до 100 килограммов. По словам Тарасова, для новой роли ему необходимо похудеть и повысить выносливость.
"На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев, — поделился актер. — Надо вспомнить, что такое спортзал, чтобы хотя бы почувствовать свое тело".
Он признался, что восхищается Семеном Слепаковым, которому удалось сбросить 13 килограммов:
"Я привык к другому Семену Слепакову. Я завидую всем, кто это сделал с собой. Я хочу понимать, как это делается".
В свою очередь, Слепаков поделился собственным рецептом похудения: "Просто чуть меньше жрать, чуть больше бегать".