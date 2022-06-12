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2 часа назад

Звезда "Кухни" Никита Тарасов располнел до 100 килограммов

Газета.Ruиещё 1

Актер Никита Тарасов, сыгравший в сериале "Кухня" кондитера Луи, пожаловался на лишний вес. В комментарии телеканалу НТВ он заявил, что поправился до 100 килограммов. По словам Тарасова, для новой роли ему необходимо похудеть и повысить выносливость.

Звезда "Кухни" Никита Тарасов располнел до 100 килограммов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев, — поделился актер. — Надо вспомнить, что такое спортзал, чтобы хотя бы почувствовать свое тело".

Он признался, что восхищается Семеном Слепаковым, которому удалось сбросить 13 килограммов:

"Я привык к другому Семену Слепакову. Я завидую всем, кто это сделал с собой. Я хочу понимать, как это делается".

В свою очередь, Слепаков поделился собственным рецептом похудения: "Просто чуть меньше жрать, чуть больше бегать".

Актеры,Кухня,Семен Слепаков,Никита Тарасов,
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