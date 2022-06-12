Звезда "Кухни" Никита Тарасов располнел до 100 килограммов

"На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев, — поделился актер. — Надо вспомнить, что такое спортзал, чтобы хотя бы почувствовать свое тело".