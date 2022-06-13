Мотоцикл Деппа из фильма «Плакса» продадут на аукционе

Мотоцикл Harley Davidson Model K 1955 года, на котором американский актер Джонни Депп ездил на съемках музыкальной ленты «Плакса», будет продан на аукционе Kruse GWS Auctions. Начальная цена лота – $250 000, сообщает издание TMZ.

Фото: Мир24 Мир24

В настоящее время мотоцикл находится в музее города Брэнсон, штат Миссури. До этого он многократно менял владельцев, а также принимал участие в выставках.

Отмечается, что аукцион начнется 25 июня. Потенциальные покупатели должны делать ставки с шагом в $25 000.

Мотоцикл не получится использовать по назначению – транспортное средство неисправно, поэтому участники аукциона смогут приобрести из-за любви к искусству или к Деппу.