Эдвард Вуд: самый худший режиссер в истории кино

Эдвард Дэвис Вуд-младший вошел в историю как худший режиссер всех времен. ему дали Такое звание два кинокритика — Гарри и Майкл Медвед — в своей книге The Golden Turkey Awards.

Фото: Кадр из фильма "Глен и Гленда" Кадр из фильма "Глен и Гленда"

Вуд был убежден, что на съемках не нужно делать несколько дублей — в киноленту, по его мнению, должно было идти то, что было снято в первый раз. Реквизит он покупал в ближайших супермаркетах или воровал чужой. "Рамблер" подробнее расскажет о худшем в истории режиссере Эдварде Вуде.

Его дебютный фильм "Глен и Гленда" появился на экранах в 1953 году, в нем же Вуд исполнил главную роль. Картина провалилась в прокате, и навсегда разорвала отношения Эдварда с профессиональными продюсерами. Деньги на его первый фильм выделил профессионал киномира Джордж Вайс, чтобы оценить молодого таланта.

Кадр из фильма "Глен и Гленда"

После этого подающему надежды режиссеру пришлось искать финансирование у довольно необычных источников. Например, "Невесту монстра" проспонсировал обычный техасский скотобойщик с условием, что в ленте снимется его сын. Но кто бы сколько не вкладывал в фильмы Вуда, ни один из них так и не окупился.

Чаще всего в картинах Эдварда снимались его друзья, а не профессиональные актеры. Единственным профессионалом стал Бела Лугоши, которому принадлежит один из лучших образов вампира Дракулы. Но и картина с великой звездой для Вуда обернулась провалом.

В конце своей карьеры Эдвард снимал фильмы для взрослых, которые, по мнению ряда критиков, оказались еще хуже. Позже он подрабатывал продаже сценариев. В возрасте 54 лет Эдвард Вуд умер от алкоголизма.