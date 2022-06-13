Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Как постарела звезда сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

Мария Иглина

В 1996 году на экраны вышел сериал "Сабрина — маленькая ведьма". На протяжении семи сезонов зрители наблюдали за приключениями героини, а после завершения проекта от актрисы Мелиссы Джоан Харт, которая исполнила главную роль, ждали новых и не менее успешных фильмов и сериалов. "Рамблер" расскажет, как сложилась жизнь артистки.

Как постарела звезда сериала "Сабрина — маленькая ведьма"
Фото: Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

Несмотря на ожидания поклонников, после "Сабрины — маленькой ведьмы" карьера Мелиссы пошла на спад. Чаще всего ее приглашали сыграть эпизодическую роль. Ее можно увидеть в сериалах "Закон и порядок", "Журнал мод", а также фильмах "Недетское кино", "Отпуск в наручниках" и ряде других проектах.

Былую популярность Харт смог вернуть сериал "Мелисса и Джоуи". Проект мгновенно полюбился зрителям и получил множество престижных наград.

Сейчас актриса продолжает сниматься в нескольких сериалах. Последний фильм с Мелиссой в главной роли вышел в 2020 году — "Дорогое рождество". Она также посещает различные светские мероприятия, но все же не часто радует поклонников новыми выходами.

Что же касается личной жизни, то в этом плане все сложилось счастливым образом. В 2003 году Мелисса Джоан Харт вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. Пара воспитывает троих сыновей: Мейсона, Брэйдона и Такера.

Актеры,Отпуск в наручниках,Недетское кино,Мелисса Харт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители