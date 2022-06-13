Как постарела звезда сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

В 1996 году на экраны вышел сериал "Сабрина — маленькая ведьма". На протяжении семи сезонов зрители наблюдали за приключениями героини, а после завершения проекта от актрисы Мелиссы Джоан Харт, которая исполнила главную роль, ждали новых и не менее успешных фильмов и сериалов. "Рамблер" расскажет, как сложилась жизнь артистки.

Фото: Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма" Кадр из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

Несмотря на ожидания поклонников, после "Сабрины — маленькой ведьмы" карьера Мелиссы пошла на спад. Чаще всего ее приглашали сыграть эпизодическую роль. Ее можно увидеть в сериалах "Закон и порядок", "Журнал мод", а также фильмах "Недетское кино", "Отпуск в наручниках" и ряде других проектах.

Былую популярность Харт смог вернуть сериал "Мелисса и Джоуи". Проект мгновенно полюбился зрителям и получил множество престижных наград.

Сейчас актриса продолжает сниматься в нескольких сериалах. Последний фильм с Мелиссой в главной роли вышел в 2020 году — "Дорогое рождество". Она также посещает различные светские мероприятия, но все же не часто радует поклонников новыми выходами.