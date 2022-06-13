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43 минуты назад

Крис Эванс вновь поговорил про возвращение к роли Капитана Америка

Чемпионат.com

Увидеть Криса Эванса в его самом известном образе Капитана Америка в последний раз можно было в фильме «Мстители: Финал». Считается, что после этой картины Эванс уже никогда не вернётся к роли героя, однако недавно об этом вновь встал вопрос.

Эванс вновь заговорил про возвращение к роли Капитана
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актёр пообщался с журналистом издания ComicBook и рассказал о возвращении к роли Капитана Америка. Конечно, фанаты хотят снова получить своего героя, но вряд ли это когда-нибудь будет возможным. По крайней мере, Эванс назвал процесс трудным.

Похоже, это то, чего люди действительно хотят. Я бы не хотел никого разочаровать, но всё же это трудно. Для меня это было хорошее время, оно для меня дорого. Вернуться к роли будет непросто.

Следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Тор: Любовь и гром». Он выйдет 8 июля во всём мире, но не в России.

Актеры,Мстители: Финал,Крис Эванс,
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