Как сейчас выглядит актриса из фильма “Гостья из будущего”

Марьяна Ионесян сыграла школьницу Юлю Грибкову, армянскую подружку главной героини в популярном советском фильме. Ее кандидатуру выбрали из сотни других простых учеников. Папа – дипломат, мама преподавала историю. Девочка училась в спецшколе с углубленным изучением иностранных языков – английского и французского, а также посещала знаменитую секцию «Театр юного москвича» при Московском дворце пионеров. Там ее и встретила помощник режиссера и пригласила на пробы. Марьяну почти сразу же утвердили на роль.

Фото: New Magazine New Magazine

Во время съемок, которые длились два года, девочка успевала хорошо учиться. А после окончания школы поступила в ВУЗ на философский факультет. Актрисой она себя не представляла. За два года непрерывных съемок она устала. Режиссеры прочили ей тогда огромное актерское будущее.

New Magazine

В 90-х она переехала в Америку, где живет последние 30 лет. Получила еще одно образование в сфере бизнеса. Сегодня консультирует бизнесменов и занимается организацией концертов классических музыкантов. Вышла замуж, живет в штате Вирджиния. Со своей экранной подружкой до сих пор сохраняет связи.